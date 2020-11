Uronite u dabrovu nastambu i opipajte mu krzno

Zaviriti u kapljicu vode i život u njoj, ali i uroniti u dabrovu nastambu i na rublju koje suši dabar saznati cijelu priču o toj životinji, osjetiti njegov miris i opipati mu krzno – sve se to može doživjeti u Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima. Put do nje vodi preko Slatine, pa kroz Medince i Čađavicu, a od grada je udaljena oko 17 kilometara i isto toliko minuta vožnje. Fascinantan je to prikaz ovog zaštićenog područja uz Dravu, ali i suživota života i rijeke, kako u prošlosti, tako i danas.

Zanimljiva je i interpretacijska točka “Tko to tamo mulja”, gdje se prezentira sedam vrsta ptica.

Foto: Kristijan Toplak

– Kipari su izradili predimenzionirane kljunove tih vrsta, a pritiskom na tipku, vrsta ptice koju izabere ušeće u kadar i pokazuje kako ona u mulju traži hranu. Imamo i interaktivni akvarij, u kojem predstavljamo endeme dunavskog slijeva, pet vrsta riba, vodenjaka i žabu, a sve to je povezano 20 minutnim filmom koji se može pratiti s pramca čamaca, a prikazuje sve one divne krajobraze uz rijeke Muru, Dravu i Dunav, govori o njihovoj biološkoj raznolikosti, značaju i vrijednosti tih naših triju rijeka – opisuje Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Foto: Kristijan Toplak

Posjetitelji mogu unajmiti i jedan od ukupno 76 bicikala, ili zaploviti kanuima, a jesen je u ovome kraju posebno čarobna. Dolazak u Dravsku priču trebalo bi najaviti. Nakon obilaska, na ručak se najbliže možete uputiti u Slatinu. A tamo će vas dočekati i stoljetni div i zaštićeni spomenik prirode – mamutovac Sequoia, jedan od najprepoznatljivijih simbola Slatine.