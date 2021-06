Umjetnica radi čuda sa šminkom: Na usnama crta životinje, cvijeće, prirodu...

Andrea Reed, vizažistica i model iz Kanade, zadnjih dana je prava zvijezda. Naime, mediji su zamijetili njezin Instagram profil koji ima 287 tisuća pratitelja i počeli pisati o njezinom velikom talentu za crtanje i šminkanje.



Svakoga dana Andrea crta po svojim usnama - životinje, cvijeće, prirodu, razne motive... Kaže kako joj za cijeli proces treba tri do šest sati - šminkanje traje oko sat vremena, a fotografiranje gotovog djela može trajati od 15 do 60 minuta. Nakon toga slijedi uređivanje fotografija koje traje od 1 do 4 sata.

Što način na koji koristite mobitel govori o vama?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ova umjetnica kaže kako je od djetinjstva željela raditi nešto kreativno, a također obožava šminku pa je odlučila to dvoje spojiti.

"Usne su manje platno i izazovno je bilo što napraviti na njima, ali odlučila sam isprobati. Ljudima se svidjelo, pa sam nastavila."



Osim šminkanja, obožava i životinje pa se bavi i slikanjem portreta životinja, prenosi Bored Panda.

Profesorica povijesti od kruha radi pravu umjetnost: