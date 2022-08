'U sretnom sam braku 25 godina, a sada sam otkrila da muž ima zaručnicu i djecu koje skriva godinama'

Jedna žena podijelila je na Redditu svoju tugu nakon što je otkrila da njezin suprug, s kojim je u braku 25 godina, ima sasvim drugi život. Žena, koja s mužem ima i troje djece, u objavi je napisala kako je saznala da njezin suprug ima drugu obitelj, a s drugom ženom je u vezi već 17 godina, piše The Sun.

Otkrila je da njezin suprug često putuje zbog posla, provodeći jedan tjedan na putu, a jedan kod kuće. No, sada se pokazalo da je te dane na putu, zapravo provodio sa svojom zaručnicom i dvoje djece tinejdžera. Ispričala je i kako su joj društvene mreže zapravo pomogle otkriti njegovu nevjeru.

- Kada sam otvorila Facebook i tražila ime svog supruga, pojavio se još jedan profil s drugim prezimenom, a kroz taj profil došla sam do njegove zaručnice i njihove djece. Trenutno provodi vrijeme s njima i znam da je to on jer je njegova posljednja objava fotografija na kojoj on i ta druga obitelji večeraju. Među tim fotografijama bile su i fotografije na kojima on ljubi tu ženu, i druge na kojima se očinski ponaša prema djeci koja izgledaju gotovo identično kao on - napisala je u objavi.

Rekla je i da ne zna kako će se suočiti s njim, ali da svaki dio nje želi vrištati na njega i reći mu da im je uništio život. Ipak, priznala je i da se jedan dio nje želi pretvarati da to nikada nije vidjela kako ne bi pokvarila njihov miran obiteljski život.

- Ne mogu više ni biti u kući u kojoj smo zajedno odgojili djecu, proveli svaki Božić zadnjih 26 godina i gdje sam bila sama s djecom za jako puno Novih godina, dok je on 'radio'. Želim ga povrijediti kao što je on povrijedio mene, ali mislim da to nije moguće. Ne znam kako ću ga ikada više pogledati - nastavila je.

Korisnici Reddita odmah su joj pisali komentare pune podrške, te joj savjetovali što da napravi.

- Morat ćete se suočiti s njim i reći mu da znate za sve, ovako će vas to samo izjedati i mučiti - napisala je jedna korisnica.

- Jako mi je žao što vam se to dogodilo i ne mogu niti zamisliti kako vam je, ali slažem se da mu morate reći da ste saznali - dodala je druga.

