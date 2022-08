Buduća majka šokirana: 'Svekrva je dečku uplatila dvotjedni odmor, samo tjedan dana nakon termina poroda'

Buduća mama izrazila je svoje frustracije nakon što mu je mama njezina dečka rezervirala dvotjedni odmor samo tjedan dana nakon što je trebala roditi njihovo prvo dijete. Žena je tvrdila da je njezin partner pristao uzeti tri tjedna očinskog dopusta nakon što se beba rodi kako bi se prilagodio biti roditelji, ali on će sada biti s njom samo tjedan dana prije nego što će nju i dijete ostaviti same na dva tjedna.

Mama koja treba roditi po prvi put rekla je svom dečku da ne želi da on ide, a iako se on slaže da želi biti uz nju i bebu, također ne želi da njegova mama misli da je uzalud potrošila novac, jer ih je prethodno nazvala nezahvalnicima što se ne vesele prazniku.

U objavi na Redditu, buduća mama je objasnila: "Sada sam trudna 37 tjedana i moj dečko uzima tri tjedna odsustva s posla kako bi ostao sa mnom i kako bismo se mogli prilagoditi biti roditelji novorođenčeta. Ovo je moje prvo dijete i jako sam nervozna i stvarno trebam podršku.”

"Majka mog dečka preuzela je na sebe da zakaže odmor za mog dečka za posljednja dva tjedna njegovog dopusta. Došla je na večeru i iznenadila ga s njim. To je plaćeni odmor u Italiji. Meni je dala narukvicu i odgovarajuću narukvicu za novorođenče jer je dio njihove kulture dati obiteljski kamen majci i djetetu nakon što uđu u obitelj. To je bilo vrlo ljubazno od nje.”

"Međutim, rekla sam joj da je njegov dopust bio zbog pomoći oko bebe. Ostala je zatečena i rekla da će on biti sa mnom tjedan dana i to je dovoljno dugo. Njezin suprug nikada nije ni ostao u bolnici s njom kad joj je sin rođen. Rekla sam njoj i dečku da ne želim da on ide i da je trebala prvo pitati prije nego što kupi tako neobičan poklon. Otišla je u suzama jer sam bila nezahvalna i pokvarila iskustvo njezinog sina.”, nastavila je.

Komentatori objave na Redditu bili su zbunjeni postupcima njezin svekrve a mnogi su također rekli da je odgovor budućeg tate jednako čudan, jer bi trebao željeti biti tamo sa svojom tek rođenom bebom, a ne smirivati ​​mamu ide na odmor.

"Kakva glupa ideja! Odmor daleko od svoje jednotjedne bebe? Što je, do vraga, njegova majka mislila?". pitala se jedna korisnica, dok je druga dodala: "Kakav drski dar! A činjenica da ga tvoj dečko nije odmah odbio je uznemirujuća. Krivnja zbog nečega što nikada nije tražio nikada ne bi trebala biti ispred njegove odgovornosti prema tebi kao partneru i prema tvom novorođenčetu kao oca. Vaš je odgovor bio razuman i nimalo nezahvalan."

