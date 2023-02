U jedno smo sigurni – pivo ŠČ! jedino je što ovih dana uopće treba piti!

Neviđenu senzaciju izazvao je Let3 svojim plasmanom na Eurosong pjesmom Mama ŠČ. Izravan i efikasan antiratni glazbeni i scenski stav je, kao što to uvijek i biva kod riječkog sastava, projekt za sebe a Damir Martinović Mrle još je i prije Dore kao ekstenziju Mama ŠČ zamislio jedno – pivo. I odličnog partnera za to pronašao u Danijelu Radeku, glavnom pivaru i vlasniku pivovare Lepi Dečki iz Čakovca te s njim napravio jedan lagani blonde koji se naravno zove – ŠČ!

– Kliknuli smo nakon koncerta koji su ovdje kod nas imali 2021. godine. On je već bio krenuo s nekim ŠČ proizvodima ali je htio i pivo – kaže nam Danijel Radek. Riječ je o ŠČ majici i čarapama. Mrle je htio, kaže, da pivo bude jeftino, a da nije lagersko, ali i da se svidi ženama. Onda smo napravili i RiČku koju smo predstavil na zadnjem koncertu Leta3 u Čakovcu lani, kaže Radek. Ispočetka se pivo prodavalo samo na mjestima koje je odabrao Mrle, da bi od ove zime krenuli i nacionalno.

Foto: Instagram

Kao što mnogi već znaju, kad su lepi Dečki u pitanju, riječ je o (naj)lakšim ale pivima kojih se, dakle, može popiti dosta. Ovdje je to pogotovo slučaj jer je alkohol na skromnih 4,1 posto ali je zato arome i više nego dosta a gorčine simbolično. Za to se brinu hmeljevi mandarina bavaria i citra tako da tropskih voćnih nota sasvim sigurno neće nedostajati. Etiketa je također krajnje jednostavna te na njoj jednostavno piše – ŠČ! Već se Mrletovo i Radekovo pivo može kupiti na više mjesta u Zagrebu, pa i u nekim rockerskim dućanima, ili izravno iz internetskog dućana pivovare Lepi dečki te je vrijeme da se opsrbite pred za ovu južinu koja će nas tresti još sljedećih nekoliko dana. Ako vam je do nadogradnje, onda nabavite drugo Mrletovo pivo RiČka koje je prvo žensko pivo u koje su zaljubljeni muškarci. No, najprije treba nazdraviti za pobjedu na Dori, pa zato – ŠČ!