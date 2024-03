U braku su dva tjedna, a muž je već želi varati: 'Tvrdi da će nas to zbližiti'

Suprug je šokirao svoju ženu nakon što je priznao da će jednom u budućnosti doći u iskušenje da je prevari. Što je još iznenađujuće, priznanje je stiglo samo dva tjedna nakon što se par vjenčao. 30-godišnja žena ostala je zbunjena i uzrujana, a suprug ju je optužio da je 'nerazumna' jer je, prema njegovim riječima, samo izražavao svoje svoje mišljenje, piše Mirror.

U objavi na Redditu supruga je objasnila: ‘Prije nego uopće počnem s ovom ludošću. Željela bih dati malo konteksta. Mi smo tek vjenčani par (oboje u 30-ima). Vjenčali smo se prije dva tjedna i sinoć smo bili u krevetu i razgovarali o budućnosti i pojavila se tema varanja (on je to pokrenuo) i rekao je da ‘može vidjeti sebe kako vara u dalekoj budućnosti'.

U početku je mislila da je njezin partner jednostavno zadirkuje, ali umjesto toga on je samo tražio trenutak da objasni svoje izjave. Nastavila je: ‘Zastala sam na ovo iako sam stvarno mislila da me samo zafrkava. Ali, rekao mi je da mu dam vremena da objasni i rekao je da ne vidi prevaru kao nešto loše jer ako i kada dođe u iskušenje i odluči me prevariti samo bi mu nedostajala i želio bi me više’.

Time će, tvrdio je, ‘pokazati sebi da nijedna druga žena ne može biti tako dobra kao ja za njega’. Osim toga, njegovo varanje bi ga natjeralo da zaključi kako samo želi ‘stabilnu i ozbiljnu vezu sa mnom bez obzira na to koga upozna/privuče u nadolazećim godinama... drugim riječima, želi uspoređivati ​​druge žene samnom da bih mogao zaključiti da sam ja prava za njega’.

Supruga je ostala zatečena njegovim priznanjem: ‘Voljela bih da se samo šali jer ima crni smisao za humor, ali pogled u njegovim očima u tom trenutku doista me naježio, neću lagati. Nije bilo lijepo i osjećala sam se nelagodno’.

Ipak, i dalje ga je mučila njena reakcija: ‘To nam je pokvarilo raspoloženje i počeo me nazivati ​​nerazumnom što sam toliko uznemirena kad još ništa nije napravio, nego je samo bio iskren i dao svoje mišljenje o toj temi’.

Objava je izazvala mnoštvo reakcija ljudi koji pozivaju suprugu da što prije zatraži razvod. Jedan je upozorio: ‘Vjeruj mu kad ti kaže tko je. Varat će, jamčim ti. Udala si se za lažljivca’. Drugi su rekli da su njegove riječi djelovale kao upozorenje nad njegovim namjerama, dok je jedan korisnik predložio da mu vrati istom mjerom: ‘Samo mu recite da ste više razmišljali o tome i stvarno se možete vidjeti kako ga varate u dalekoj budućnosti, iz točno istih razloga koje je on naveo. Recite ovo vrlo ozbiljno, siguran sam da će on to jako dobro prihvatiti’.

Muškarac tvrdi: 'Ključ sretnog braka je redovito varanje žene'