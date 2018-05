Tvrtka Splendor i poznata blogerica Isabella Rakonić predstavili HydraGlyde kontaktne leće zbog kojih će svi zaboraviti na naočale

Suhe oči i neudobnost jedni su od glavnih razloga zašto se mnogi odlučuju za naočale umjesto kontaktnih leća, a među njima se našla i poznata modna i beauty blogerica Isabella Rakonić poznatija kao Isabella Esclaires (The Pile of Style). Isabella je otkrila proizvod koji je riješio sve njene probleme s njenim vidom, te ga je predstavila zajedno s tvrtkom Splendor. Naime, riječ je o mjesečnim kontaktnim lećama Air Optix plus HydraGlyde koje zahvaljujući udobnosti odgovaraju svakom oku i prilici.

Foto: Promo

„Iako su naočale izvrstan modni dodatak, ipak nisu namijenjene svakoj aktivnosti, pogotovo ako ste osoba avanturističkog duha kao ja. Ranije sam zbog suhoće očiju pribjegavala naočalama, ali nakon što sam probala HydraGlyde kontaktne leće, na naočale sam gotovo i zaboravila.“ – izjavila je Isabella Rakonić.

Leće su uvijek dobar izbor jer korigiraju dalekovidnost, kratkovidnost i astigmatizam, omogućavaju neometan periferni vid i prilagođavaju se svačijim očima. No, prilikom izrade HydraGlyde leća otišlo se i korak dalje te se zahvaljujući silikon hidrogel materijalu, koji sadrži SmartShield tehnologiju, onemogućilo nakupljanje naslaga na lećama. Također, HydraGlyde leće imaju razvijen sustav ovlaživanja koji pruža dugotrajnu vlažnost i udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja što je važno za osobe koje provode duže vrijeme u klimatiziranom ili grijanom prostoru.

Foto: Promo

„HydraGlyde kontaktne leće omogućile su mi da uživam u svakodnevnim aktivnostima, a bez njih su odlasci na putovanja, izlasci i dugi radni dani nezamislivi. Prednost kontaktnih leća je i ta, što svaki dan mogu imati drugu boju očiju, što je s naočalama nemoguće. Ovaj izrazito zabavan modni dodatak izvrstan je za sve koji prate trendove, ali i za one koji žele osvježiti i upotpuniti svaku modnu kombinaciju. Dobar make up, uspješno iskombiniran outfit, te lijepe i blistave oči ključ su besprijekornog izgleda.“ – zaključila je Isabella.