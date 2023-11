Tvrdi da je njezin dečko zbog nje postao zgodniji: ‘Pogledajte što sam mu učinila’

U većini veza ljudi se s vremenom malo opuštaju. No, unatoč tome, jedna je djevojka otkrila da je pomogla transformirati svog dečka iz 'štrebera u grčkog boga' – ostavivši ljude šokiranima njegovim zadivljujućim izgledom. Influencerica Alisha Issac pružila je dokaze o nevjerojatnoj preobrazbi svog dečka. Viralni video tako prikazuje Dioga kao sramežljivog i nezgrapnog mladića na nizu fotografija 'od prije', piše The Sun.

Kako ona to opisuje, na sebi je imao lošu odjeću koja mu ne pristaje, lošu frizuru i nimalo laskave naočale sa žičanim okvirima. No, brazilski je poduzetnik s godinama postao bolji. Nestala je predimenzionirana odjeća koju je na jednoj od 'after' fotografija zamijenila klasična bijela majica i plave kratke hlačice.

Osim svoje nove garderobe, Diogo je ozbiljno podigao samopouzdanje i pokazao svoju isklesanu tjelesnu građu uz svoju djevojku Alishu. Dok je on očito provodio sate u teretani, manekenka je preuzela zasluge za sjaj i rekla svojim 368.000 TikTok pratitelja da je to "efekt djevojke". Čak se i drsko našalila u opisu: “Definitivno pobjeđujem u ovom trendu.”

Ako niste upoznati s fenomenom 'efekta djevojke', on opisuje način na koji neki muškarci iznenada unaprijede svoj izgled nakon što uđu u vezu. Nije iznenađujuće, to je postao glavni trend na TikToku sa ženama koje otkrivaju kako su pomogle svojim drugim polovicama da budu "ljepši i bolje odjeveni".

Čini se da su mnogi Alishini pratitelji na društvenim mrežama uvjereni da je 'efekt djevojke' stvaran. "Zaslužuješ nagradu curo. Čak svog dečka ne mogu natjerati da kupi nove košulje. Kako to radiš?", upitala ju je jedna korisnica. Čak je i sam Diogo priznao da ga je Alisha promijenila nabolje. "Hvala ti puno na nevjerojatnom učinku u mom životu... Volim te", napisao je Diogo.

Međutim, neki nisu baš uvjereni u Alishino transformacijsko djelovanje i tvrde su da je za sve 'krivo' vježbanje. "Efekt djevojke ili efekt teretane", glasio je jedan komentar. "Mislim da je samo pratio modne trendove i teretanu. I ja sam se nekada ovako odijevao", pisalo je u drugom.

