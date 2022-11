Tetovirala vlastito ime pa ju mnogi kritizirali: ‘To je jako čudno’

Ljudi se često odlučuju na tetoviranje imena člana obitelji, prijatelja ili partnera. To je velika odluka i često izaziva kontroverze jer drugi tvrde da bi osoba mogla požaliti zbog svoje odluke. No, jedna je žena potpuno zbunila ljude jer je odabrala tetovirati vlastito ime, piše Mirror.

Nakon brojnih upita i kritika o tome zašto je tetovirala svoje ime, odlučila je objasniti zašto je to htjela, a objašnjenje je dirnulo mnoge.

Talia Jackson na svom Tik Tok profilu je objavila sebe i najčešće pitanje koje dobiva, a to je: "Zašto imaš tetovažu vlastitog imena? To je pomalo čudno." Zatim je nastavila objašnjavati razlog zbog kojeg se odlučila na to.

- To je rukopis mog najboljeg prijatelja koji je umro ranije ove godine on je to napisao. Nedostajat će mi zauvijek - pisalo je u videu.

Video je prikupio više od pet milijuna pregleda, a korisnici su odmah pohrlili u komentare kako bi pružili podršku Taliji, te su mnogi pisali kako im je žao zbog njezinog gubitka.

- Nema ništa čudno u vezi s tetovažom, jako je slatko - napisala je jedna korisnica.

"Sigurna sam da te on čuva svaki dan. Jako je lijepo što si mu na svoj način odala počast", komentirala je druga, a treća je dodala: "Žao mi je što sam na prvu osuđivala tetovažu vlastitog imena, sada mi je jasno i zapravo je preslatko."

