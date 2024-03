Terapeutkinja otkrila 5 znakova koji otkrivaju da osoba nije od povjerenja

Terapeutkinja za mentalno zdravlje otkrila je znakove koji otkrivaju da je osoba nepouzdana. 45-godišnja Bernadette Purcell iz New Jerseya, licencirana je klinička socijalna radnica i autorica knjige za samopomoć Divorced As F* In Seven Spiritual Steps. Poznata kao @therapybern, ima gotovo 70.000 pratitelja na TikToku, gdje redovito dijeli savjete o mentalnom zdravlju za promicanje osobnog razvoja, piše Daily Mail.

U jednom od svojih videa opisala je pet znakova nepouzdanih ljudi na koje treba pripaziti u svojim vezama. Purcell je prvo savjetovala da treba biti oprezan prema nekome tko 'nalazi isprike za svoje postupke' i odbija preuzeti odgovornost. Napomenula je da će nepouzdana osoba 'okriviti druge za situacije u kojima se nađe’.

Netko tko ne preuzima odgovornost 'sve vidi kao napad' i 'priklonit će se okolnostima'. Dala je primjer prijatelja koji je krenuo u ofenzivu nakon što ste im mirno rekli da su povrijedili vaše osjećaje. Purcell je dodala da će pokušati čak reći nešto omalovažavajuće kako bi potkopali osjećaje druge osobe.

Stručnjakinja je upozorila da će osoba koja nije od povjerenja pokušati 'promijeniti ili prekrojiti povijest kako bi izgledala bolje'. 'Čini se da ih svaka situacija stavlja u ovo dobro svjetlo', rekla je. Purcell je dodala da će se također oslanjati na manipulaciju i 'koristiti krivnju ili laskanje kako bi dobili ono što žele’.

Na kraju je istaknula da nepovjerljive osobe 'puno lažu'. ‘To bi moglo izgledati očito’, rekla je, ‘Ali, dio koji nije očit je da im je vrlo teško održati svoja obećanja’. Purcell je otkrila i da je mnogi ljudi pitaju kako znati kome vjerovati i kada vjerovati. 'Kada se fokusirate na povjerenje u sebe, postupci drugih postaju puno manje važni', objasnila je, 'Vjerujte sebi da možete sve podnijeti’.

