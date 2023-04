Tata ispričao kako ChatGPT umjesto njega smišlja priče za djecu: 'Dobra ideja, zar ne?'

Mnogim roditeljima malene djece dani kao da traju čitavu vječnost, pa su navečer već toliko iscrpljeni da bi rado na nekog prebacili dio obaveza; a jedan je tata zbog toga smislio kako si malo olakšati 'posao' roditelja, i to zahvaljujući najnovijim tehnologijama.

Na svom je TikToku Britanac Gavin Braman ispričao tako da mu u odgoju djevojčica od šest i četiri godine pomaže ChatGPT, odnosno najnoviji naraštaj umjetne inteligencije za stvaranje teksta, te da ga koristi da im pred spavanje smisli priče.

“Vrijeme je za spavanje, dio dana koji roditelje dokrajči”, započeo je na svom TikTok računu @gavinbraman, u videu koji je nazvao "Moj prvi roditeljski hack".

“Devet je sati, vrijeme spavanja, a djeca još žele da im pročitate priču, no vi ste im već tisuću puta pročitali sve priče koje imate i već vam je muka od njih", kaže Braman. "Onda izvadite svoj telefon i kažete Chat GPT-u... tom robotu... napiši mi priču za četverogodišnjakinju i šestogodišnjakinju...", objašnjava.

"Pitate djecu i koje likove žele unutra i smislite neku super lokaciju punu slatkiša i leptira, a onda još u priču ubacite nešto s čim vam dijete trenutno ima problem; npr. kažete da u priču doda i pouku o tome kako se lijepo ponašati prema sestri ili bratu".

On je, kaže, na isti način nedavno po prvi put isprobao ChatGPT, a priča koju je program osmislio bila je prikladna za njihovu dob i 'ništa lošija od one koju bi sam smislio. "Dobro obavljen posao, zar ne?", pitao je, a na tisuće se korisnika oduševljeno složilo. Jedna je mama tako napisala: "Izvrsna ideja! Kunem se da sam od kad koristim TikTok bolji roditelj, zahvaljujući ovakvim savjetima", komentirala je. Ipak, bilo je i onih koji su priznali kako ipak zaziru od ideje da im djecu 'odgaja' umjetna inteligencija.

- Sve je to super, ali pitam se gdje je granica?! Jer, ubrzo onda više ništa nećemo djecu sami učiti, već ćemo zamoliti Chat da im objasni zašto nešto nisu smjeli napraviti i kako trebaju postupiti u određenoj situaciji. A onda ćemo morati priznati da smo stvorili ljude koje je doslovno odgojio robot", piše jedan korisnik.

"Iskreno, to me jako plaši, kao i ideja da će i sama djeca radije za pomoć pitati mobitel nego nas. A neminovno je da će se to početi događati, i to u skoroj budućnosti", prenosi NY Times.

