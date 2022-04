Desinić: Sve je u znaku Veronike, umjesto vina kuhaju pivo, a tu je i 120 godina stara limena glazba

Sve se tu u Desiniću, mjestu nedaleko od Tuhlja, Kumrovca i Pregrade, vrti oko Veronike. Tako se zove lokalna heroina s nevjerojatnom ljubavnom pričom koju su utopili u drvenom lavoru. Tako se u Desiniću danas zovu i kafić i mljekara, tako se zove i sir, naravno i konobarica. Redom sve – Veronika. O.K., jedino su frizerski saloni Zdenka i Tanja.

– Zabranjena ljubav, zbog nje je stradala Veronika Desinićka. Ona je bila prva Veronika za koju znamo. Naša plavokosa susjeda ljubovala je s plemićem iz Velikog Tabora, no njegov otac nije mogao podnijeti da u dvor uđe djevojka sa sela. Veronika i njezin odabranik Fridrik su pobjegli, ali ih je grof Herman II. Celjski uhvatio. Njoj su sudili, oslobodili je, no ni to mu nije bilo pravo, pa ju je grof dao utopiti u drvenoj kanti u predvorju Velikog Tabora – priča Ramona Mačefat Muranić (34), prva gospođa turizma ovog zagorskog kraja. – I zazidali su je u Kulu D, tako smo učili u školi – dodaje Luka Halužan (21), prvi trubač Desinića.

Obranili Horvatsku

A što je bilo sa sinom Fridrikom?

– Otac je sina zatvorio u tamnicu, kulu i visoku 23 metra, bio je tamo godinama... To su sve priče iz 15. stoljeća – dodaje Halužan te nastavlja priču: – Kad smo već kod Fridrika, ja sam svirao s najboljim trubačem na svijetu, s Reinholdom Friedrichom! Bio sam mu, kao mlada trubačka nada, gost na koncertu. Studiram na Muzičkoj akademiji, a tu kad sviram, moja se truba čuje s brega na breg. Svira cijela obitelj, zovemo se "Family Band". Najvažnije, u mjestu imamo Limenu glazbu Karlo Lugarić, koja je jedna od najstarijih u zemlji, na ljeto slavimo 120 godina! – govori trubač.

U blizini je mjesto Velika Horvatska, a Desinićem i teče rijeka Horvatska.

– Zagorci, njih 25, obranilo je Horvatsku od Turaka. Pa je tada dodano i "Velika". Pa nije to mala stvar – kažu domaći.

Što se može raditi u mjestu?

– Odlazak u Veliki Tabor je obavezan. U blizini je i Dvorac Horvatska. Na klopu u Grešnu goricu, Grof Ratkay, a imamo i hostel Wine Hill, dvadesetak kuća za odmor s jacuzzijima, bazenima, saunama, i pogledom na zeleni breg. Te su kuće u Gaberu, Donjem i Gornjem Zbilju, Turnišću i Ravnicama Desinićkim... – govore domaći.

Mjesto je poznato po mljekari Veronika. Za njih u metropoli mnogi znaju, jer se njihovi dućani nalaze na nizu frekventnih mjesta. Josip Čefko (38), prvi čovjek proizvodnje u desinićkoj mljekari kaže:

– Tko ima kravu u Zagorju te prodaje mlijeko, ono završi kod nas u mljekari. Najbolji su nam sirevi Ratkajec i Veronikina legenda. Uskoro otvaramo i kušaonicu sira, gdje će izletnici moći probati desetak vrsta sira, ali i zagorske štrukle s našim zagorskim sirom i vrhnjem te će se time upotpuniti i turistička priča kraja.

Mjesto s 330 stanovnika

Ne samo da imaju mljekaru u malom Desiniću, mjestu s 330 stanovnika, već i – pivovaru.

– Gemišt nije naša opcija, iako smo Zagorci, mi volimo pivo. Toliko, da ga sami kuhamo! Imamo malu zanatsku pivovaru Prostor brewing, a naša se piva zovu Leisure, Pleasure, Stout, normaBélle. I mi ćemo, uskoro otvoriti kušaonicu, pa uz pivo turistima nuditi domaći med, lavandu lješnjake, jabuke, sireve... – priča vlasnik pivovare Silvijo Regvar (37), pa dodaje:

– Organiziramo u Desiniću i trail utrku 'Z brega na breg', gdje se može uživati u čarima naših desinićkih brežuljaka, a njima se lako može i biciklom.

Živahno je ovdje, imaju i tamburaše, folklor, Jurjevske dane, pa i Dane jabuka na kojima se mogu probati 32 vrste (!) jabuka, od sorte adamovke, ananasa, bobovca, cigančice, kanade, ontarija, pa čak i – rajske jabuke. Nedavno je otvoren i novi turistički centar u rodnoj kući Đure Prejca. Tu još sve miriše po novom.

– Pa mi u Desiniću imamo i zlatnu olimpijsku medalju! Naši su susjedi djed i baka tekvondašice Mateje Jelić – pričaju ispod Crkve sv. Jurja, pa dodaju: – Sad nam i WRC dolazi. Ima se kod nas što vidjeti, dapače!