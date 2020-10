Svako jutro odgađate alarm iako ste spavali dugo? Trebali biste posjetiti liječnika, evo zašto

Medicinski stručnjaci iz klinike za poremećaje spavanja u Clevelandu otkrili su da, ako svakog jutra odgađate alarm budilice iako ste spavali oko 8 sati, trebate posjetiti liječnika.



U objavljenim rezultatima otkrili su da san nije isti svake noći te da je od velike važnosti način na koji završava san odnosno počinje buđenje. Odgoda alarma remeti REM fazu sna, tvrdi liječnica i direktorica klinike, Reena Mehra.

Kako prenosi MSN, REM faza nastupa otprilike sat i pol nakon što smo zaspali i tada disanje postaje brzo i nepravilno, tlak se povećava do razine budnosti, a oči se brzo pomiču s jedne strane na drugu iza zatvorenih kapaka. Tu dolazi do problema s odgađanjem alarma - tijekom ulaska i izlaska iz te faze. Uz već povišenu razinu budnosti, narušavanje ovog sna alarmom u intervalima od 10 minuta može povisiti krvni tlak i otkucaje srca, dok je interval prekratak da omogući miran san od kojeg ćemo se odmoriti.



Stručnjaci upozoravaju da nemiran san nakon nekog vremena može dovesti do debljanja, kardiovaskularnih problema, visokog krvnog tlaka, oslabljenog imuniteta i dijabetesa.



Mehra savjetuje da osigurate svom tijelu do osam sati kvalitetnog sna. Ako i nakon toga osjetite potrebu da odgodite alarm i imate osjećaj kao da ne možete ustati iz kreveta, onda biste trebali posjetiti liječnika jer je možda u pitanju poremećaj spavanja.

