Sutra u Trogiru počinje "Babarol" – street food festival na kojem ćete moći pokazati kakav ste majstor u kuhinji!

Sutra počinje prvo izdanje street food festivala „Babarol“ by Coca-Cola koji će se održati od 20. do 29. svibnja na platou iza Kule Kamerlengo. Babarol, trogirska riječ za „ono što se stavlja djeci ispod vrata da se ne uprljaju dok jedu“ poslužila je kao inspiracija za događaj koji će biti idealan uvod u ljetnu sezonu u jednom od najljepših jadranskih gradova, a svaki posjetitelj će uz kupnju hrane dobiti svoj babarol. Kroz deset dana trajanja, na lokaciji na samom zapadu trogirskog poluotoka, naslonjenoj na spomenike kulturne baštine zaštićene UNESCO-m, odvijat će se vrhunska gastronomska manifestacija s jednako bogatim popratnim programom.

– Drago mi je da je Trogir domaćin jednom ovakvom događaju u predsezoni. Trogirska gastronomija otprije je poznata kao kvalitetna, a ovakvim sadržajem dodatno osnažujemo taj naš adut jer ne želimo biti još jedna u nizu fast food i pizza cut destinacija. Prije nekoliko godina pokrenuli smo strategiju brandiranja grada s naglaskom na brojne majstore koji su djelovali tu nekad i koji djeluju i danas. To se tiče ne samo majstora umjetnosti i zanata nego i majstora gastronomije i veseli me što će upravo vrhunski kuhari ovdje služiti svoje delicije. Pozivam sve da nas posjete, da uživaju u hrani, lokaciji i pogledu – poručio je direktor Turističke zajednice Trogir Marin Piveta.

„Babarol“ će kroz šest „kućica“ nuditi hranu ponajboljih domaćih chefova i restorana, s menijima prilagođenima za sve ukuse – od burgera, plant based jela, plata sa selekcijom najboljih delikatesa pa do fine dine zalogaja. To su: restoran "Mare", Trogir: chef Robert Predrag Žmire, restoran "Il Ponte", Trogir: chef Stjepan Vukadin, Beg's Plant Based Streetfood, Zagreb, Picnic Mingle & Fun, Zadar, Bistro Bar "Corte", Trogir te "Bocuni & Boccuni" Deli House, Trogir.

Foto: Promo

Street food na domaći način

– Veseli me što jedna ovako dobra vibra dolazi iz TZ Trogir i da je cilj da Trogir ne bude grad fast fooda jer zaslužuje bolje od toga i to imamo. „Babarol“ je odskočna daska za biti različit od druge ponude na obali. Pobornici smo toga da se gastro scena mijenja i ovako se to i ostvaruje. Nudit ćemo street food hranu na domaći način. Sretan sam što sam dio ovog događaja koji je organizacijski jedan jako ozbiljan projekt i nadam se da će dugo trajati – rekao je Robert Predrag Žmire, chef restorana „Mare“ i nekadašnji finalist Masterchefa. Njegove riječi prisnažio je još jedan nacionalno poznati kuhar koji će ponuditi svoja jela na „Babarolu“, chef restorana „Il Ponte“ te član žirija Masterchefa, Stjepan Vukadin: – Bilo mi je drago kada je organizator Antonio Franić došao do mene s ovom idejom koja mi je zaista super zvučala. Moje kolege i ja trudimo se dignuti trogirsku gastro scenu na jedan viši nivo. Treba nam nešto naše, autohtono i zato hvala i organizatoru i TZ-u što podržavaju ovu ideju koja će, vjerujem, postati tradicija. Bit će dobre spize, neke koju radimo u restoranu, nešto ćemo osmisliti baš za ovo. Svakako, bit će dobro i po pristupačnim cijenama.

Foto: Promo

„Babarol“ će biti puno više od samog gastro doživljaja i ponudit će posjetiteljima još puno dobrih iskustava. U Trogiru će nastupiti Neno Belan & Fiumens (20.5.) koji će ovom prigodom proslaviti 25 godina djelovanja, "For Amy" Hommage Amy Winehouse izvest će glumica Uršula Najev (21.5.), nastupit će i TBF-ov Saša Antić, poznat kao Alejandro Buendija (24.5.) i Gina Damjanović (27.5.). Mia Dimšić prvi nastup nakon Eurosonga imat će u jutarnjem, a pobjednik Voicea Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli u večernjem terminu 28.5. dok će 29.5. zasvirati Dino Dvornik Tribute Band. Na bini će biti i ostala dva člana TBF-a koji će ovo prigodom puštati glazbu za DJ pultom, Luka Barbić (25.5.) te Mladen Badovinac (26.5.).

Foto: Promo

Natjecanje u rafijolima

Na „Babarolu“ vas čeka prvenstvo u izradi tradicionalnih trogirskih rafijola, a uz chefove Vukadina i Žmiru, žirirat će ga Tea Mamut. – Zadovoljstvo mi je biti ovdje i super da je za promjenu ovakav događaj u Trogiru, a ne u Splitu. Pokušala sam rekreirati rafijole i mogu reći da to zahtijeva jako puno znanja i prakse. Gledat ćemo da rafijole budu tehnički ispravne, da imaju pravi oblik, okus i teksturu. Veselim se vidjeti što znaju mame, bake i djevojke – rekla je poznata pastry chefica Tea Mamut.

Foto: Promo

Bit će tu još i Babarol Pub Quiz (22.5.), stand up comedy show Splicke scene (23.5.), promocija vina Sladić (22.5.), Saint Hills (23.5.) i Škaulj (25.5.). Trogirski srednjoškolci će imati priliku čuti što nakon srednje škole ako je gastronomija njihov poziv o čemu će im govoriti Stjepan Vukadin i Ivan Temšić (25.5.), pobjednik Masterchefa, a posjetitelji mogu sudjelovati u nekoliko majstorskih radionica na temu priprema kave i drugih pića.

– Ideja „Babarola“ je da na jednom mjestu ponudi raznolika i ukusna jela provjerenih chefova s naglaskom na autohtono, da popularizira kvalitetnu gastronomiju i s odličnim glazbenim izvođačima donese posjetiteljima taj feel good vibe. Hrana budi dobre emocije u ljudima, tim više kada je u opuštenoj atmosferi i na opuštenoj lokaciji. Druga stvar koja nam je bila vodilja u organizaciji je i Plastic Smart City inicijativa koje je Trogir dio, pa ponosno mogu reći da neće biti jednokratne plastike i da će „Babarol“ biti eco-friendly festival. Koncerti, kvizovi, kulinarska natjecanja, edukacije su sadržaj više kojim smo htjeli ovo dignuti na jednu visoku razinu. Sve će biti s prepoznatljivim trogirskim i dalmatinskim touchom i vjerujem da će posjetitelji svih generacija pronaći nešto za sebe – rekao je kreativni direktor festivala Antonio Franić.

Ulaz na „Babarol“ je, naravno, besplatan, a kućice će biti otvorene svakog dana od 11:30 do 01:00h a vikendom od 10:00h do 02:00h . Detaljan program festivala potražite na društvenim mrežama Babarol by Coca Cola.