'Supruga me uhvatila kako navodno očijukam s našom susjedom i sada spavamo u odvojenim krevetima!'

Otkada me supruga navodno uhvatila kako očijukam sa susjedom, spavamo u odvojenim krevetima. Kako da je uvjerim da ovo samo pogoršava stvari među nama? U novogodišnjoj noći priredili smo zabavu za sve susjede. Mislio sam da smo proveli sjajnu noć, pa sam se iznenadio kada me supruga sljedećeg jutra napala – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Rekla mu je kako ga je uhvatila da očijuka s njihovom susjedom te je sad uvjerena da imaju aferu. Ostao je šokiran jer su samo razgovarali o novoj teretani u gradu, ali ona to nije vjerovala i od tada spavaju u odvojenim krevetima.

– Kada i vi i vaša supruga imate mirni trenutak, uvjerite je da je volite i da vas ne zanima nijedna druga žena. Pitajte je što bi moglo pomoći obnoviti njezinu vjeru u vas. Zvuči kao da nema samopouzdanja, ali vi joj možete pomoći. Na primjer, možda joj treba više verbalnog uvjeravanja ili da vidi kako je stavljate kao prioritet u životu – odgovorila mu je Deidre.

Ove bebice redovito idu na terapiju glazbom koja im pomaže za vrijeme liječenja od različitih bolesti ❤