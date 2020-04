Suprug mi je priznao da me prevario jer mi je morao reći da je dobio klamidiju

“Ne mogu prihvatiti ovu situaciju. Moj suprug je menadžer u jednoj IT tvrtki i često putuje u razne države. Jedne noći sjedio je u hotelu i uživao u piću kada je jedna žena počela pričati s njim. Rekao je kako mu je bilo dosadno i bio je usamljen, a ona se činila zabavnom. Imala je tridesetak godina i radila je u modnoj industriji, pa je bila jako lijepo uređena. Pozvala ga je u svoju sobu te, iako on nije ništa očekivao, počela ljubiti”, prenosi The Sun.

Rekla je kako su se počeli seksati, ali je on nakon nekog vremena shvatio što radi pa je pokupio svoju odjeću i otišao iz sobe. Nisu razmijenili brojeve niti bili u kontaktu, što mu je povjerovala. Smatra da nikad ne bi saznala što se dogodilo da nije prije nekoliko tjedana počeo razvijati simptome klamidije. Otišao je na liječenja, a i ona je morala. Stalno joj govori da je voli i da se ovo dogodilo samo jednom, ali ona ne može prestati razmišljati o tome. Imaju dvoje djece ispod deset godina i sada ne zna što napraviti.

Deidre joj je odgovorila: “Moram reći da je vaš muž ubacio nekoliko podrugljivih detalja u priču, poput toga da je ona mlađa i vodi brigu o svom izgledu te kako ga je ona htjela, dok je on bio samo predmet njezine požude. Stoga se pitam je li ovo uistinu prvi put da vas je prevario ili je prvi put pokupio bolest pa vam je morao priznati. Nemojte mu dopustiti da smanji vaše samopouzdanje. Recite mu da se mora ozbiljno potruditi kako bi vratio vaše povjerenje i ljubav, u protivnom će izgubiti obitelj.”

