'Suprug me varao kad smo bili mladi, a tek sam sada, 15 godina poslije, postala nepovjerljiva'

Ja sam 36-godišnja žena i sa svojim sam partnerom otkad smo oboje imali 20 i zajedno studirali. Zatrudnjela sam nekoliko mjeseci nakon što smo se upoznali, tako da je sve krenulo dosta brzo. Htjeli smo ostati zajedno i imati dijete i uglavnom smo obavili dobar posao s odgojem. Sada imamo dvoje djece – napisala je jedna žena za Mirror.

U srednjim i kasnim 20-ima njihov je odnos ipak, kaže, bio loš, vjerojatno zbog odgoja male djece i toga što su i sami bili mladi i pokušavali raditi i zaraditi dovoljno novca. Nosili su se s pritiskom na različite načine – on je puno izlazio s prijateljima i spavao s drugim ženama, a ona je postala jako ljuta i zatvorila se.

– Nevjerojatno, riješili smo sve i stvari su sada bolje nego ikada. Djeca su nam dobro, a moj partner je sjajan tata i suprug. Međutim, iz nekog sam razloga u zadnje vrijeme ja jako ljuta zbog njegovog varanja tada i paranoična oko toga gdje ide i s kim je pa mu stalno provjeravam telefon, ali nisam našla ništa sumnjivo – nastavila je.

– Pa, možda se baš zato što su stvari dobre bojite da će nešto sve sabotirati. On je prije varao, zbog čega ste se sigurno osjećali vrlo uzrujano i nesigurno. Priznali ste da ste nekomunikativni, pa nemojte ponoviti tu pogrešku i recite svom partneru kako se sada osjećate. Objasnite da se brinete da bi se ista stvar mogla ponoviti i da se zbog toga osjećate nesigurno. Ako smatrate da niste od njega dobili odgovore koje ste tada željeli, otvorite raspravu i potaknite ga da bude iskren s vama. Zvuči kao da ste tada oboje bili pod velikim stresom, ali on je ipak odlučio prevariti i trebao bi preuzeti odgovornost za to. Ako vam partner nije dao nikakav razlog da budete sumnjičavi, onda također morate razmisliti o tome gdje ste i kako se osjećate prema sebi – odgovorila joj je Coleen Nolan.

