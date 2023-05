Suprug je puno teži od nje pa ih često kritiziraju: ‘Kažu da sam s njim samo zbog novaca!’

Zaljubljenica u fitness Sienna Keera (28), porijeklom iz Sydneya u Australiji, koja je udana za krupnijeg muškarca, uzvratila je zločestim ljudima na internetu koji su njihovu vezu nazvali 'najtužnijom' ikad. Naime, upoznali su se tako što je Sienna prije nekoliko godina gledala britansku hit seriju 'People Just Do Nothing' kada joj je jedan od likova, Craig - kojeg glumi George Keywood (28) - odmah zapeo za oko, piše The Sun.

Unatoč udaljenosti između njih dvoje, (George je živio u Surreyju u Ujedinjenom Kraljevstvu), Sienna je napravila korak i poslala poruku glumcu na Instagramu. Od tada je njihova veza samo procvjetala, Sienna je započela novo poglavlje života u Ujedinjenom Kraljevstvu, a njih dvoje dočekali su i dijete. George je zaprosio Siennu u gondoli u Veneciji, a dvojac se vjenčao u svibnju 2022. Međutim, nakon što su vezu i brak objavili na društvenim mrežama, oboje su naišli na kritike internetskih 'trolova' koji su pretpostavljali da je sve to laž.

Glumca korisnici društvenih mreža često nemilosrdno vrijeđaju zbog njegove težine, dok mnogi drugi inzistiraju na tome da on sigurno ima novaca. Upravo zbog toga, vitku 28-godišnju mamu prozvali su "sponzorušom" koja je u vezi samo zbog novca. Jedna je osoba komentirala: "Mora biti luda da se uda za tebe", a druga je tvrdila da je britanska TV zvijezda "morala biti bogata" da bi Sienna opće bila zainteresirana za njega.

"Ljudi me nazivaju 'sponzorušom' i kažu da bi George trebao misliti na svoje zdravlje. Primijetila sam kad sam bila puno mlađa da su sve moje prijateljice voljele tipove u teretani sa istaknutim trbušnjacima, a ja sam uvijek više voljela krupnije muškarce. Želimo razbiti stigmu oko različitih veličina u vezama i pokazati ljudima da se ne morate mijenjati da biste pronašli ljubav ili bili sretni. Apsolutno volimo svoj život i izgradili smo život za našeg sina za koji nismo vjerovali da je moguć." Prema prethodnim izvješćima, par provodi tri sata dnevno stvarajući sadržaj za društvene mreže i tvrde da kroz dobar mjesec mogu zaraditi do 10 tisuća funti.

George i Sienna većinom dijele smiješne videe, poput isječaka glumca u toplesu, i uzvraćanja udaraca 'trolovima' koji su ih prozvali 'najtužnijim parom na Tik Toku'. No, njih dvoje nisu samo roditelji svog sina Olivera, koji je rođen 2019., oni su i najbolji prijatelji. Sienna je nedavno podijelila dirljivi video u kojem je objasnila da se svom "divnom mužu Georgeu" može obratiti za bilo što i da je on uvijek tu za nju.

Govoreći o njihovoj vezi, Sienna je rekla: "U Velikoj Britaniji sam već četiri godine i to je moj dom, ne mogu zamisliti da se vratim u Australiju. Georgea težina ne sprječava da radi normalne stvari, još uvijek može ići u kupovinu i sjajan je otac Oliveru. Ljudi su nam slali prijetnje smrću, to je užasno. Sada je to naš posao, usredotočeni smo na pozitivne stvari, pa čak i kada dobijemo komentare pune mržnje, dobivamo više pregleda, više oglasa i više ugovora o brendovima tako da to ne uzimamo k srcu", dodala je.

'Ljudi govore da naša ljubav nije 'prava' samo zato što je supruga zgodnija od mene'