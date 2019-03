Ulazite u novu vezu i ne znate što očekivati od prvog seksa?

Teško pitanje i težak odgovor, no kako je seks izuzetno važan dio veze, mnoge žene strahuju da nešto neće izvesti kako treba, pa su zbog toga ukočene, pasivne i od muškarca očekuju da sve napravi...

Poznata seksualna terapeutkinja Tracey Cox otkriva da su muškarčeve želje prilikom prvog seksa nešto drukčije i da bi mnogi od njih voljeli da taj čin bude maštovit, a partnerica samopouzdana...

Budite aktivne

Ne morate izvoditi ekshibicije, ali jednostavno ne ostavljajte baš sve pokrete, poteze i poze za seks u njegovim rukama.

Ne brinite o svom izgledu

Skrivanje ispod pokrivača ili gašenje svjetla može stvoriti nelagodnu atmosferu. Isto tako brinući se o celulitu ili tome da niste savršeno depilirani odvest će vam misli od samog čina i nećete moći uživati kako treba. I tako će vas jednom morati vidjeti golu, a najbolje bi bilo da se to dogodi u trenutku kada ugledate i vi njega. Oboje ćete se osjećati bolje.

I on će pogriješiti

Prvi seks može biti vrlo intenzivno i strastveno iskustvo, ali muškarac također može popustiti pod teretom očekivanja da sve ispadne sjajno ili zbog nervoze. Stoga je potrebno razumijevanje i za nelagodnosti koje se mogu dogoditi kod partnera poput nedostatka erekcije ili preuranjene ejakulacije. Najbolje je da tretirate takvu situaciju kao da se nije ništa ozbiljno dogodilo, a to će mu poslati poruku da ste u seksu otvoreni, iskreni i komunikativni.

Ne šutite kao riba

Žene mogu odglumiti orgazam i to muškarac jako dobro zna kao i to da ne mora uvijek doći do vatrometa. Nemojte ga štititi od same sebe praveći se da u svemu uživate, osim ako je to zaista tako.

Ne pričajte o seksu nakon seksa

Nemojte nakon seksa tražiti potvrdu jeste li sada vas dvoje par, već ostavite vremenu da pokaže je li on onaj pravi.

