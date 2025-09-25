Stručnjak otkriva 5 jednostavnih stvari koje svakodnevno radi kako bi usporio starenje

Dugal Bain-Kim nikada nije previše mario za zdravlje. No, sve se promijenilo kada je njegovom ocu dijagnosticirana Alzheimerova bolest, od koje je ubrzo preminuo u 70. godini života. Za 41-godišnjeg osnivača startupa za dugovječnost to je bio poziv na buđenje. Svjestan da obiteljska povijest znači veći rizik za njega, odlučio je aktivno mijenjati životne navike kako bi smanjio šanse da doživi istu sudbinu.

“Mnogi misle da su Alzheimerova bolest i demencija čista slučajnost, udar groma iz vedra neba“” rekao je Bain-Kim, “Ali kad znaš svoj rizik, to te potiče da drukčije razmišljaš o životu”. Za Business Insider, Bain-Kim je podijelio svojih pet ključnih navika za usporavanje starenja mozga i smanjenje rizika od demencije.

1. Kreatin za podršku mozgu: Kreatin, popularan među sportašima, sve češće se istražuje i u kontekstu zdravlja mozga. Ovaj dodatak prehrani može pružiti dodatnu energiju moždanim stanicama te pomoći u zaštiti od kognitivnog pada i stresa uzrokovanog lošim snom.

Studija iz 2025. pokazala je blagi napredak kod pacijenata s demencijom koji su uzimali kreatin. Bain-Kim ga zato uključuje u svoju dnevnu rutinu – iako upozorava da s dodacima ne treba pretjerivati. Preporučena doza je 3–5 g dnevno, no važno je birati provjerene proizvode jer neregulirani dodaci mogu sadržavati nečistoće. Osobe s bolestima bubrega trebale bi se prije konzumacije posavjetovati s liječnikom.

2. Mikrodoziranje lijekova poput Ozempica: Ozempic i slični lijekovi prvenstveno se koriste za mršavljenje i regulaciju šećera u krvi, no studije sugeriraju da mogu smanjiti rizik od demencije te usporiti smanjenje volumena mozga. Bain-Kim je počeo mikrodozirati GLP-1 lijek, što znači uzimati vrlo male doze kako bi postigao korist uz minimalne nuspojave. Stručnjaci ističu da je teško reći dolazi li korist izravno od lijeka ili od gubitka kilograma, no održavanje zdrave težine svakako smanjuje rizik od kognitivnog pada.

3. Više laganog kardija: Umjerena kardio aktivnost – tzv. vježbe Zone 2 (trening u kojem možete razgovarati bez previše zadihanosti) – povećava protok krvi u mozak i potiče uklanjanje štetnih tvari povezanih s demencijom. Bain-Kim je zato udvostručio broj kardio treninga, dodao lagano trčanje i vožnju bicikla te redovito igra pickleball. Preporučena razina opterećenja: 60–70 % maksimalnog pulsa (npr. za 30-godišnjaka to je 113–132 otkucaja u minuti).

4. MIND dijeta: Nakon godina na mediteranskoj prehrani, Bain-Kim je prešao na tzv. MIND dijetu, razvijenu na Harvardu radi očuvanja kognitivnih funkcija. Dijeta naglašava lisnato povrće, orašaste plodove, bobičasto voće, mahunarke, masnu ribu i maslinovo ulje, dok smanjuje unos crvenog mesa i prerađene hrane. Neka istraživanja pokazuju da može usporiti kognitivni pad, dok druga daju manje uvjerljive rezultate. No stručnjaci se slažu: prehrana bogata vlaknima, omega-3 masnim kiselinama i zdravim mastima koristi zdravlju mozga i krvnih žila.

5. Kvalitetan san: San je ključan dio Bain-Kimove strategije. Cilja na 7 sati i 45 minuta sna svake noći, što se uklapa u preporuku od 7–9 sati. Tijekom sna mozak uklanja štetne proteine, uključujući beta-amiloid povezan s Alzheimerom. Studije pokazuju da ljudi s kroničnim problemima sa spavanjem imaju dvostruko veći rizik od razvoja demencije.

Za Bain-Kima, zdravlje mozga nije samo osobna misija, već i nasljeđe koje želi ostaviti svojoj djeci. Redovita tjelovježba, pametan odabir prehrane, dodaci s potencijalnim koristima i kvalitetan san čine njegovu formulu za očuvanje kognitivnih sposobnosti. “Za mene je to postalo neizostavno”, kaže, “Nije stvar u tome da živim vječno, već da živim kvalitetnije i duže bez gubitka onoga što me čini – onime što jesam”.

