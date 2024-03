Jeste li upoznali svoju srodnu dušu? Ovo su znakovi koji će vam to otkriti!

Kad čujete "srodna duša", pomislite li na savršenu vezu bez problema ili poteškoća? Razmislite još jednom. Prema stručnjacima za veze, kada upoznate srodnu dušu, biti poguran i potaknut na rast zapravo bi mogao biti veliki dio jednadžbe, piše Mind Body Green.

Zašto biste trebali očekivati ​​da će vas vaša srodna duša pokrenuti? Jedan od najvećih znakova da ste upoznali srodnu dušu je osjećaj da vas se gura prema rastu, prema psihoterapeutkinji Annette Nuñez. "Ono što uvijek kažem klijentima je da ako je ta duša u vašem životu, oni su tu da vas nauče lekciju. Oni su tu da vas nauče nešto o vašem životu. Iz toga možete nešto izvući", rekla je.

Odnosi nisu statični jer mi nismo statični, a to uključuje i veze sa srodnim dušama. Uvijek rastemo, razvijamo se i transformiramo se, a najbolji odnosi će nas gurnuti u smjeru rasta za naš boljitak. I obrnuto, možemo nesvjesno potaknuti druge, tjerajući ih da također rastu. Kada počnete identificirati svoje emocionalne okidače, često tako što vas pokreće vaša srodna duša, ovo je način na koji počinjete raditi izvan njih.

Kao što je terapeutkinja za parove Shelly Bullard, MFT, prethodno napisala: "Osobno se razvijati znači rasti kroz stvari koje su nam najveći izazov. Naše duše čeznu za tim, a naše srodne duše su ljudi koji nam daju priliku da to učinimo pokrećući svoje probleme kako bismo ih postali svjesni i stvorili drugačiju stvarnost." Iako nije uvijek lako, to je nevjerojatno nagrađivan proces učenja, odučavanja i još više učenja. Dakle, u tom smislu, srodne duše zapravo dolaze u naše živote da nas nečemu nauče i potaknu naš rast. I, važno je zapamtiti, srodne duše mogu biti romantične, ali također mogu biti prijatelji i obitelj, možete imati više od jedne.

Kako to riješiti? Prema Bullardu, ono što čini vezu sa srodnom dušom je činjenica da ste u mogućnosti prijeći preko problema koji se pokreću u vezi, birajući umjesto toga ljubav. Kao što je Bullard ranije rekao za, svjesni parovi cijene rast jer znaju da je to tajna održavanja veze na životu. "Iako je rast zastrašuju, jer nas vodi u nepoznato, par je spreman težiti širenju. Zbog toga veza održava prirodni osjećaj živosti, a također i ljubav između para", objašnjava ona. Dakle, ako otkrijete da ste sa svojom srodnom dušom u fazi u kojoj često izazivate jedno drugo, nemojte se bojati prikloniti se tome. Postanite znatiželjni i počet ćete 'raspakiravati' upravo one stvari koje neprestano uzrokuju probleme u vašoj vezi.

"Ohrabrujem vas da budete vrlo iskreni prema sebi o svojim okidačima i načinu na koji reagirate na njih", predlaže stručnjakinja za psihologiju Margaret Paul, dr. sc., u svojoj analizi emocionalnih okidača. "Čak i ako se ovaj pristup u početku čini grubim, pomoći će vam da naučite biti suosjećajniji sa samim sobom. Iskreno razmišljanje o svojim okidačima jedini je način da ih na kraju izliječite", objasnila je. Slično tome, piše Bullard, spremnost da pogledate svoju prošlost i sadašnje probleme unutar veze, i suočite se s tim temeljnim sustavima uvjerenja, put je do nove stvarnosti veze. "Disfunkcionalni obrasci će nestati," kaže ona, "ali samo kada prvo preuzmemo odgovornost za njih." Usput, ništa od ovoga ne znači da bismo trebali ostati u turbulentnim ili nesretnim vezama na neodređeno vrijeme; naprotiv, poanta je u tome da ili iscijelimo odnos i krenemo ka zdravijim načinima međusobnog odnosa, ili uzmemo lekcije koje smo trebali naučiti i iz veze izađemo jači i mudriji.

