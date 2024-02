Stručnjakinja za veze otkrila: ‘Budite pažljivi ako ste u vezi s jedincem!’

Mnogi ljudi brzo uoče 'crvene zastavice' u vezi, poput sebičnog, podmuklog ili omalovažavajućeg ponašanja, ali koliko braće i sestara ima osoba također može biti određeni pokazatelj, prema stručnjaku za spojeve. Jaime Bronstein, terapeutkinja za veze iz Kalifornije, otkrila je da biste trebali biti oprezni kada ste s nekim tko je odrastao kao jedinac, piše NY Post.

“Ako izlazite s jedincem, obratite pažnju na to da se ne osjećate dovoljno bitnima”, rekla je Bronstein. "Ako vi radite sav posao u vezi i ulažete sav trud, onda je vrijeme da komunicirate svoje potrebe." Objasnila je da problemi s dijeljenjem, izbjegavanjem sukoba i visokim očekivanjima mogu biti loše strane partnera jedinca.

VEZANI ČLANCI:

“Dijeljenje može biti teško - klišej, ali istinito u nekim slučajevima. Jedinci su možda imali manje prakse dijeljenja ili kompromisa, jer nikada nisu morali pregovarati s braćom i sestrama,” dodao je Bronstein. Objasnio je da se nedostatak dijeljenja može pokazati u vašoj vezi kroz poteškoće s kompromisom, što može dovesti do sukoba koji bi jedinac najradije izbjeglo. “Neka djeca jedinci možda nisu navikla rješavati sukobe između braće i sestara, što može značiti izbjegavanje sukoba u vezi”, rekla je stručnjakinja.

Još jedna zabluda za vezu s jedincem može biti ispunjenje njihovih očekivanja: budući da su odrasli kao jedini prioritet u životu svojih roditelja, uvijek očekuju najbolje. Biti jedini fokus roditeljske pozornosti ponekad može dovesti do toga da jedinci imaju visoka očekivanja za sebe i druge, što može staviti pritisak na vezu”, objasnila je Bronstein. U studiji slučaja koju je provela Bronstein, otkrila je kako je njezina razvedena pacijentica shvatila kako je njezino ponašanje kao jedinog djeteta, kao što je sebičnost i "razmaženost", odigralo ulogu u njezinom propadanju braka.

"Pacijentica je spomenula da mrzi kad joj se kaže 'ne'. Teško joj je kad ne radi po svom. To je nešto s čime se nosila cijeli život i što se pokazalo u njezinim odraslim romantičnim vezama”, rekla je Bronstein. Drugi su se parovi suočavali sa sličnim situacijama kada su imali posla sa sebičnim partnerom. “Jedinac nije naviknut dijeliti stvari niti donositi odluke uzimajući u obzir nekog drugog. To ponekad dovodi do sebičnog ponašanja koje bi moglo odbiti partnera. Ali nisu naučili biti inkluzivni, tako da će trebati vremena da se poradi na ovom stavu,” izvještava Bonobology.com.

GALERIJA: Za čime najviše žale oni koji su prošli rastavu braka? Ovih pet stvari najviše..

Iako postoje loše strane veze s osobama koje su odrasle bez braće i sestara, Bronstein je priznala da su zrelost, neovisnost i komunikacijske vještine pozitivne strane. "Djeca jedinci često odrastu neovisna i samostalna, nakon što su navikla provoditi vrijeme sama”, izjavila je. "To se može pretvoriti u zrelog i samodostatnog partnera." Međutim, prevelika neovisnost može se smatrati negativnom osobinom vašeg partnera. “Možda osjećate da vas ne trebaju ili žele provoditi manje vremena s vama nego što vi želite. Ako vam je potrebno puno pažnje, jedinac vjerojatno nije partner za vas", dodala je.

Bronstein savjetuje da pripazite na potrebu jedinog djeteta za neovisnošću i prostorom. Ako se osjećaju kao da imaju premalo prostora u vezi, pokušajte to poštivati ​​ili barem postići kompromis. Mnogi partneri bez braće i sestara imaju tendenciju da budu zreliji, jer su odrasli u društvu starijih umjesto djece unutar svoje dobne skupine.

VEZANI ČLANCI:

"Odrastajući bez braće i sestara, jedina djeca imaju tendenciju brzog sazrijevanja jer se više druže s odraslima, što rezultira partnerom koji je zreo i odgovoran", dodala je Bronstein. Okruženost odraslima omogućuje djetetu da stekne bolje komunikacijske vještine. “Budući da su djeca jedinci naviknuta na komunikaciju s odraslima od malih nogu, mogu razviti snažne verbalne vještine i mogu se dobro izraziti u odnosima”, rekla je.

Stručnjaci iz Psychology Today slažu se da se djeca prilagođavaju ponašanju kao kod odraslih. “Dijete jedinac nema braće i sestara s kojima bi se povezivalo, uspoređivalo, s kojim bi se natjecalo ili ulazilo u sukobe, dijete postaje ‘odraslo’ zbog poistovjećivanja i interakcije s tim primarnim roditeljskim suputnicima”, izvijestio je časopis. Ako loše prevagne dobro u vašem partnerstvu, Bronstein želi da zapamtite da u moru ima mnogo riba. Loša komunikacija “može se lako popraviti ako je jedinac otvoren za to da odnos funkcionira i da se poboljša. S druge strane, ako ne vidite nikakve promjene u ponašanju, onda je najbolje da krenete dalje”, izjavila je.

Međutim, Bronstein želi podsjetiti ljude da jedinci trebaju i zaslužuju ljubav jednako kao i ljudi s braćom i sestrama. “Gledajte na njih kao na osobu; mogli biste se iznenaditi njihovom sposobnošću da sudjeluju u zdravoj i uspješnoj vezi”, rekla je. "Sve je u komunikaciji, suosjećanju i međusobnom razumijevanju."

Bračni par psihologa: "Ako želite da vam veza uspije, svaki dan radite ove tri stvari"