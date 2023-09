Stručnjakinja za produktivnost podijelila jednostavan 'hack' za brzo učenje: 'Kroz 4 laka koraka..."

Australska liječnica i stručnjakinja za produktivnost dr. Sarah Rav podijelila je online metodu učenja za koju kaže da ljudima pomaže da u roku od nekoliko sekundi upamte bilo što. U svom TikTok videu pod imenom @sarahrav Rav kaže kako metoda u četiri koraka može zamijeniti duge noći učenja, a njeni savjeti imali preko dva milijuna pregleda. “Ovaj hack je LUD! Upotrijebite ga da ODMAH i s njim zapamtite sve školske zadatke!”, napisala je u opisu, dodavši: “Zastrašujuće je kako dobro funkcionira.”

Za gradivo koje treba zapamtiti savjetuje da ga se prvo pročita u sebi, pa na glas. "Nakon toga zatvorite oči i ponovno sve iz sjećanja izgovorite na glas", savjetuje. Posljednji je korak, dodaje, zapisati ono što ste zapamtili. "Još jedna stvar, čitajte neposredno prije spavanja", dodao je netko, a dr. Rav se složila. Ipak, mnogi su Tiktokeri ismijali njenu metodu, tvrdeći kako ona eventualno može pomoći za upamtiti kratku pjesmicu ili matematičku formulu.

“Curo, imam 420 stranica znanosti za naučiti, kako da to sve zapišem?”, napisala je jedna osoba. "A za knjigu od 1600 stranica, kako bi to trebalo funkcionirati?" "Obično baš tako učim... i da vam kažem, zaista djeluje!", dodao je jedan korisnik, no akademici sa Study.org ne misle da je spomenuta metoda pamćenja previše učinkovita; pogotovo ako se ne razumiju informacije koje se pamte.

“Naučite napamet desetak konjugacija nekog glagola za ispit iz jezika, misleći da ste spremni za bilo kakvo pitanje, no onda se 'spotaknete' na pitanjima tipa ‘kondicional protiv konjunktiva’...", pišu na stranici. “To su opasnosti učenja napamet bez razumijevanja.” Ipak, Rav na svojim društvenim mrežama poput TikToka i Instagrama stalno promovira svoje 'trikove' za vježbanje mozga, te učenicima i studentima nudi i tečajeve. “Provest ću vas kroz lekcije koje sam naučila, te kroz savjete i trikove koje sam koristila da preokrenem svoje ocjene i svoj život”, stoji na njezinoj stranici.

