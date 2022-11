Stručnjakinja za čišćenje otkrila: Ovih 7 stvari u domu previše čistite i tako ih uništavate

Kada je u pitanju čišćenje, ponekad više nije bolje. Zapravo, korištenje previše proizvoda ili prečesto brisanje stvari, siguran je način da još brže istrošite svoje stvari. Ovo su stvari koje biste zapravo mogli oštetiti pretjeranim čišćenjem, piše Good Housekeeping.

Ogledala

Neki ljudi rade grešku i čiste ogledala skoro svaki dan, čime ih oštećuju. Upotreba sredstava za čišćenje stakla može s vremenom uništiti ogledalo. Da biste to izbjegli, redovno provjetravajte kupaonicu. Koristite samo vodu i čistu krpu od mikrovlakana da biste se riješili vlage i magle na ogledalu. Sredstvo za čišćenje stakla nemojte koristiti više od jednom tjedno.

Deterdžent za odjeću

Ne, neće vašu bijelu odjeću učiniti bjeljom, već je moguće da se prevelika količina deterdženta neće niti isprati s odjeće. Previše pjene također može otežati čišćenje. On ublažava tkanine i prljavštinu tako da se mrlje zarobe i ne isperu kako bi trebale.

Drveni podovi

Iako brisanje podova uključuje određenu dozu vode, previše vode može oštetiti drvo. Ako ima ogrebotina ili udubljenja na završnoj obradi, voda može prodrijeti ispod i oštetiti drvo, pa je u slučaju drvenih podova važno zapamtiti da je manje više.

Tepisi

Tepisi su dizajnirani da traju puno godina, ali to neće uspjeti ako se ne brinete za njih kako treba. Usisavanje jednom tjednom je dobro, ali korištenje jakih metoda kao što je čišćenje parom treba biti ograničeno na najviše dva puta godišnje. Neki ljudi parom čiste tepihe zbog svake mrlje, što nije najbolja ideja jer dovodi do promjene boje, mrlja i čudnog izgleda. Kada usisavate, pobrinite se da koristite najvišu postavku glave svog usisivača kako biste izbjegli oštećenje krajeva vlakana. Također, nikada nemojte koristiti visoke temperature kada čistite tepihe jer će to sigurno ubrzati habanje.

Odjeća

Ne biste baš svu odjeću trebali prati nakon jednog nošenja. To je u redu za znojnu opremu iz teretane, čarape i rublje, ali mnoge se stvari mogu nositi i po tri puta prije nego što ih stavite na pranje. Pretjerano pranje i sušenje tkanina može uzrokovati blijeđenje i trošenje.

Drveni namještaj

Drveni namještaj je teško održavati, a dokaz je da skoro u svakom domu postoje izgrebani stolovi i komode. Pretjerano čišćenje drvenog namještaja sigurno će ga oštetiti, posebno kada ga nepravilno čistite. Upotreba velikih količina sredstava za čišćenje u spreju je uobičajena greška, koja s vremenom mijenja boju drveta i ostavlja vidljive tragove. Sredstva za sjaj u spreju trebate koristiti štedljivo jer oni zapravo mogu fiksirati prašinu i stvoriti mrlje, što je suprotno od onoga što želite postići. Korištenje grubih spužvi i kružni pokreti su također uobičajena greška, a nježno brisanje je jedini dozvoljen pokret.

Prekrivači i popluni za krevet

Mnogi ljudi peru svoje poplune svaki mjesec ili čak nekoliko puta mjesečno, a peru ih tako da ne obraćaju mnogo pažnje na etikete. Sve ovo dovodi do prijevremenog habanja tkanine ili čudnih grudica na poplunima i prekrivačima. Poplune treba prati dva do tri puta godišnje, prekrivače svakih godinu do dvije godine, a jastuke samo po potrebi, odnosno otprilike jednom godišnje.

