Stručnjaci otkrivaju: Ove dijelove tijela nemojte nikada tetovirati, evo zašto

Tetoviranje više nije rezervirano samo za mlade ljude - danas ovaj trend prate i stariji, žene i muškarci podjednako. Mnogi svoju prvu tetovažu naprave već prije punoljetnosti, dok se neki za to odluče malo kasnije. Kako istraživanja pokazuju najviše se tetovaže posvećuju partnerima. Nešto manje ljudi da napisati neki citat ili motiv koji za njih ima posebno značenje. Koliko god to bilo privlačno, sigurno i popularno, postoje određeni dijelovi tijela koji se ne bi trebali tetovirati, tvrde stručnjaci.



Kako prenosi BrightSide, na prvom mjestu je lakat. Tinta na tom dijelu teško ostaje jer je koža 'gušća' i suha, pa bi tetovaža mogla puno prije izblijediti. Pazusi su također jedan dio koji tattoo majstori baš ne preporučuju tetovirati - koža je puna živaca i jako je osjetljiva na tom dijelu, pa bi ubodi iglom mogli biti jako bolni. Isto vrijedi i za koljeno.

Prsti i dlanovi jedno su od najpopularnijih mjesta za tetoviranje, ali stručnjaci to ne preporučuju jer su ruke stalno izložene vodi i sunčevoj svjetlosti, pa će tetovaža brzo izblijediti.



Iako neki citat ili ilustracija na rebrima izgleda odlično, proces izrade jako je bolan. Također, oporavak može trajati dulje pogotovo kod žena koje na tom dijelu nose grudnjak.



Osim što ju nikako ne možete sakriti, tetovaža na licu teška je za održavanje. Obično traje 2 do 3 godine zbog svakodnevnog umivanja, a važno je i redovito nanositi kremu sa zaštitnim faktorom kako ju sunce ne bi uništilo. Uz sve to, koža lica je jako osjetljiva, pa je izrada bolna.

