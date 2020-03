Stručnjaci otkrivaju: 'Ostavljanje djeteta da plače može imati samo pozitivan učinak'

Metro.co.uk prenosi da ostavljanje beba da plaču neće učiniti nikakvu štetu. One bebe koje roditelji nisu odmah uzeli u naručje kada su počele plakati s vremenom plaču sve manje i kraće.



Istraživanje je pratilo 178 novorođenčadi i mama punih 18 mjeseci, a posebnu pažnju obratili su na to jesu li roditelji odmah intervenirali kada je dijete zaplakalo ili su ga pustili. Otkrili su da one mame koje su pustile bebu da plače nekoliko puta nisu ništa manje osjetljive na nju i da će do starosti od 18 mjeseci dijete sve manje i manje plakati.

Autor istraživanja profesor Dieter Wolke rekao je: "Ostavljanje djeteta da plače nije utjecalo na povezanost s roditeljima. Djeca se moraju naučiti kontrolirati, a ako ih pustite da plaču ponekad to može imati samo pozitivan učinak."



Naravno, stručnjaci naglašavaju da ne ignorirate plakanje kada su gladni i kada traže da zadovoljite njihove osnovne potrebe.