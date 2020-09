Strijelac bi trebao pripaziti na prehranu, Rak bi mogao u teretanu, a Ovnu godi priroda

OVAN

LJUBAV: Ako ste još sami, malo bolje pogledaje osobe s kojim poslovno surađujete. Jedan poziv na kavu mogao bi vam donijeti vrlo ugodno poznanstvo, a kasnije možda i nešto više. Oni koji već jesu u vezama uživat će u sasvim običnim stvarima.

KARIJERA: Napokon ćete dobiti potrebne informacije na osnovu kojih mogu procijeniti vaše zasluge. Neki će dobiti lijepe pohvale, a na vidiku bi moglo biti i promaknuće. Sada možete potegnuti još više i još bolje. Svjesni ste svojih vrijednosti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na izlet u prirodu i uživajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BIK

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, primijetit ćete da sve bolje komunicirate se osobama suprotnog spola. Pored toga, bit ćete i poduzetni. U takvim okolnostima možete pridobiti mnoge. Ako ste sami, izađite van. Oni u vezama bit će sasvim dobro.

KARIJERA: Dolaze odgovori koje ste čekali i sad nastavljate svoju borbu do kraja, odnosno do konačne pobjede. Ove promjene toliko će vas zaokupiti da katkada nećete vidjeti ništa drugo. Ono što postignete na ovaj način bit će stabilno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražujete i sve bolje razumijete duhovni svijet.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5



BLIZANAC

LJUBAV: Tokom narednih dana vi ćete ući u nešto diskretniju ljubavnu fazu. Potreba za povlačenjem ojačat će. Oni koji su još sami neće inzistirati na izlascima, dok će vazani sve više vremena provoditi kod kuće u društvu partnera.

KARIJERA: Stići će potrebne informacije i sad ćete moći raditi punim plućima. Cijela situacija postat će vidno jasnija. Okolnosti će vam ići na ruku, a pravac u kom će se razvijati vaši poslovi bit će sve stabilniji. Bit ćete zadovoljni i mirni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite sve što možete.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



RAK

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete se ipak osjećati sve bolje u društvu voljene osobe. Neki će obnoviti bliskost koju već dugo nisu osjetili, drugi će krenuti ne lijep izlet udvoje, a treći, koji su možda još sami, počet će izlaziti češće i s više nade za ljubav.

KARIJERA: Dobit ćete nove smjernice kako raditi. Bit će to nešto zanimljivo, a uključivat će i određene transformacije. S promjenama ćete se nositi dobro. Odavat ćete dojam sigurnosti i stabilnosti. Važno je samo da se ne uspavate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u teretanu. Dobro bi vam došla.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



LAV

LJUBAV: Mašta i stvarnost miješat će vam se u ljubavnom životu gotovo svakodnevno. Možda ćete idealizirati voljenu osobu pripisujući joj osobine koje u realnosti nema ili ćete pak tražiti nemoguće. Kako god bilo, bit ćete sretni i voljeni.

KARIJERA: Primijetit ćete da se umarate i da vam treba dva put više vremena za obaviti stvari koje inače obavljate brže. Zbog toga je potrebno pažljivo isplanirati radne sate i ekonomizirati sa svojim snagama. Tako ćete biti učinkovitiji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Štedite se i obnavljajte meditacijom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



DJEVICA

LJUBAV: Zbog povećane aktivnosti na drugim područjima života malo ćete zapostaviti privatni život. No to će zapravo biti dobro, jer je vaša trenutačna motivacija za ljubav mala. Oni u vezama uglavnom će održavati solidan status quo.

KARIJERA: Učvrstit ćete stečene pozicije i povremeno se ponašati kao da ste glavni, premda to možda i niste. Shvaćate da se vrijedilo potruditi i sad mirno možete nastaviti dalje. Posebno dobro ići će onima koji su zaposelni u uslužnim djelatnostima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5



VAGA

LJUBAV: Ovih dana polako ćete se početi distancirati od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje malo splasnuti. No jednako ćete ostati raspoloženi za zabave, pa će izlazaka biti. Ipak, odnosi koje ćete stvarati ostat će na površnoj razini.

KARIJERA: Vjerojatno će vas svako malo nadgledati, ali vi ćete imati snage i ne obraćati pažnju na to. Ova vrsta kontrole nije uvijek ugodna, ali će se zapravo okrenuti u vašu korist. Stoga ne trebate previše brinuti. Vi radite svoje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve se više zanimate za glazbu kao sredstvo opuštanja.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Tokom ovog tjedna vi ćete vjerojatno malo ohladiti. Sve će vas više zanimati neke druge teme osim ljubavi. Voljena osoba primijetit će ovu malu distancu, a kako vas ne bi krivo shvatila, potrudite se sve izgladiti nekim malim darom.

KARIJERA: Nakon što ste postavili dobre temelje, nastavit ćete graditi dalje. Mnogi će se ovih dana vrlo aktivno angažirati kroz suradnju sa šefom ili će od nadređenih dobiti posebne zahtjeve. Ponekad će vam nedostajati energije za sve. Zato se dobro organizirajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete pomalo u svemu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Tokom ovog tjedna vaši će se osobni odnosi poboljšati, a vi ćete postati blaži i diskretniji. Voljena osoba opet će vas obasipati nježnostima, a vi ćete joj jednako uzvraćati. Samci će imati sve više udvarača, ali neće biti senzacija. Sve ide tiho.

KARIJERA: Napokon možete sve u vezi posla sagledati u cjelini. To će vam razbistriti pogled i definirati plan za dalje. Kontakata će biti mnogo, a dosta toga ovisit će o vama. Utoliko ćete osjećati i teret odgovornosti, no radit ćete dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vodite više računa o prehrani.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



JARAC

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete svoje osobne odnose postavljati u stanje blage distance. Nekako vam više neće biti toliko važno da razmjenujete nježnosti, nego tek toliko da se zna da ste skupa. Ova površnost rezultat je propitkivanja vaših osjećaja.

KARIJERA: Malim koracima napredovat ćete u specifičnim znanjima. To će zapravo ići kroz praktičan rad. Uživat ćete u otkrivanju i spoznajama, a nerijetko ćete s oduševljenjem pričati što ste shvatili. Neće vas svi razumjeti, zato pazite kome što govorite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni i bez predrasuda.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



VODENJAK

LJUBAV: Vaš privatni žviot više neće biti toliko atraktivan, ali neće biti ni problematičan. Ovi dani mogli bi se opisati kao ravna zona kad se neće događati ništa posebno zanimljivo. Možda će vam biti malo dosadno, ali izdržite. Ne zavodite pod svaku cijenu.

KARIJERA: Suradnja između vas i drugih obnovit će se uz pomoć zahtjeva koji stvaraju nove izazove. Sve će biti postavljeno na novim osnovama, a vi ćete se trebati snaći. Trebat će vam neko vrijeme da se prilagodite. Nemojte žuriti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za različite prijedloge.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



RIBE

LJUBAV: Iako ćete se ponekad osjećati frustriano, okolnosti, ljudi i događaji ipak će vam više ići, nego što neće ići na ruku u ljubavi. Zato budite otvoreni i vjerujte da je moguće da se dogodi nešto lijepo. Tada će vam se to i dogoditi.

KARIJERA: Određene borbe za svoj stav i mišljenje vjerojatno nećete moći izbjeći. Važno je da budete dovoljno mudri i surađujete onoliko koliko možete. Bit će petljanja, a vi učinite sve da stvari postanu jasnije. Tako ćete naći kompromis i postići rezultat.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Djevica, Bik, Ovan