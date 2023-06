Story slavi rođendan i daruje čitateljima – narukvicu Borboleta!

Dar s posvetom – From Story with Love! U povodu 21. rođendana, koji magazin Story slavi 1. lipnja, vjernim čitateljima darujemo jedinstvenu narukvicu Story x Borboleta u nekoliko nijansi.

Posebno dizajnirana za ovu prigodu, u stylish bojama i s privjeskom od srebra ili srebra s pozlatom, u prepoznatljivom obliku leptira, narukvica STORY x BORBOLETA ultimativni je modni dodatak.

Top: PATRIZIA PEPE; hlače: PINKO Foto: Goran Čižmešija

Izrađen od svilenog konca i u neodoljivim bojama, od klasične crne i crvene do trendi koraljne i plave nijanse ovaj dizajnerski komad nakita je must have accessories za svaku trendsetericu, a ujedno i simbol 21-godišnje čitateljske vjernosti brendu Story.

Zahvaljujući odanim čitateljima i vjernim poslovnim partnerima te suradnicima, magazin Story slavi 21. godinu, a njegovi novinari i urednici imaju mnogo razloga za slavlje i golemu zahvalnost! U rođendanskom broju očekuje vas pregršt slavljeničkih priča i jedinstven poklon – narukvica STORY x BORBOLETA.

Top: PINKO, suknja: PATRIZIA PEPE, cipele: privatno vlasništvo Foto: Goran Čižmešija

Proslavite Storyev ulazak u treće desetljeće i zablistajte uz ovaj luksuzan nakit. Novi Story + dar narukvica Borboleta potražite na kioscima od četvrtka, 1. lipnja!

Foto: Story

Pripremio Marko Banjavčić

Model Nikolina Minovska

Fotografije i styling Goran Čižmešija

Šminka Seka Kožul

Frizura Studio Marcela

Torta Magnolia Slastice