Stručnjakinja za seks otkrila: Ovo je pet brutalnih istina za muškarce čije su se žene prestale seksati s njima!

Stručnjakinja za sek Tracey Cox tvrdi da uvijek iznova čuje iste pritužbe od žena koje ne žele spavati sa svojim muškarcima. Od toga da ne preuzima odgovornost u krevetu, do ignoriranja 'emocionalne intimnosti', moglo bi biti mnogo razloga zbog kojih ona ne želi spavati s vama, kaže stručnjakinja.

Osim toga, više pomaganja u kući također bi moglo poboljšati vaš seksualni život. Evo pet najboljih savjeta koji će vam pomoći da pokušate promijeniti stvari, piše Daily Mail.

Ne razgovarate s njom: 'Zašto bih se seksala s tobom? Što si učinio za mene u zadnje vrijeme?' Emocionalna intimnost ključna je za seksualnu intimnost. Jasno rečeno: ako nemate smislene razgovore sa svojom ženom, ona neće htjeti seks s vama. U ranim danima veze većina muškaraca barem pokušava slušati svoju partnericu kako artikulira svoje osjećaje. Kako vrijeme prolazi, mnogi se čak i ne pretvaraju da se trude.

To može biti zato što neki muškarci nisu dobri u 'hajdemo razgovarati o emocijama'. Ono što je ženama lako, za njih može biti težak posao. "Slušajte ju i budite znatiželjni. Pitajte je o njenom danu. Ako se nešto dogodilo, kako se zbog toga osjećala? Pokažite iskreno zanimanje za njezin život i kada govori, stvarno je slušajte. Uspostavite kontakt očima, kimnite, pogledajte je", savjetuje Tracey.

Ne radite sve što biste trebali: 'Gleda me kako spremam večeru, pospremam, spremam djetetu ručak, a onda izgleda začuđeno kad kažem ne seksu dok smo u krevetu.' Povezanost između toga koliko muškaraca obavlja kućanske poslove i seksualnog života para dobro je utvrđena: što muškarac više radi, to je seks češći i za nju donosi veće zadovoljstvo. Ideja pravednosti je ta koja čini razliku – i to veliku. Novo australsko istraživanje otišlo je korak dalje i dodalo 'mentalno opterećenje' u jednadžbu kućnog posla.

Tko je odgovoran za cjelokupno planiranje i organizaciju poslova koje je potrebno obaviti za vođenje kućanstva? Jer čak i kada muškarci pridonose fizičkom dijelu, planiranje toga obično pada na ženu. Nije iznenađujuće da su žene s jednakim mentalnim i fizičkim opterećenjem izjavile da se osjećaju sretnije i da imaju jaču želju za seksom od onih u kojima su se žene osjećale iskorištenima. "Održavanje vašeg doma čistim i organiziranim posao je za par, a ne samo za žene. Recite svom partneru da želite pravednije podijeliti stvari, napravite raspored, stavite ga na hladnjak – i držite se svog dijela dogovora", objašnjava.

Ignorirate pravilo orgazma: 'Seks za njega je snošaj. Slijede tri minute lažne predigre - brzi stisak moje dojke i malo diranja okolo - a zatim je gotov. On doživljava orgazam, ja nisam ni malo uzbuđena.' To je termin koji je skovao američki seksualni terapeut Ian Kerner koji je napisao knjigu 'Ona je na prvom mjestu: Vodič za zadovoljavanje žene za muškarca koji razmišlja'. U njemu predlaže jednostavan, ali učinkovit način za premošćivanje jaza u orgazmu. S obzirom na to da žene rijetko dožive orgazam kroz snošaj (samo 25 posto), dok muškarci gotovo uvijek dožive vrhunac (95 posto), razumno je osigurati da ona doživi orgazam prije nego što krenete na 'veliko finale' seksa, koje je gotovo uvijek snošaj.

'Ona je na prvom mjestu' etos je koji su zdušno pozdravile žene – i muškarci koji žele da njihove partnerice iskuse jednako zadovoljstvo kao i oni. Zaključak: Orgazam ne bi trebao biti cilj bilo kojeg seksa, ali neosporno je lijepo kada se dogodi. Predigra je kada većina žena doživi orgazam tijekom partnerskog seksa: oralnim seksom, korištenjem prstiju ili seksualnih igračaka. Vaša nova mantra: ona doživljava orgazam prije vas. Učinite sve što je potrebno da to ostvarite.

Ne preuzimate kontrolu u krevetu: 'On je jednostavno previše... fin. Pita me je li u redu raditi neke stvari. To toliko nije seksi da želim vrištati.' Ugađanje ljudima nije privlačno izvan kreveta, a sigurno nije ni u njemu. " 'Voljela bih kad bi me moj partner bacio na krevet i svašta mi radio' nešto je što stalno čujem. Ne preuzimati inicijativu, nemati samopouzdanja u krevetu – to je neprivlačno. Ako ste uvijek pasivni i nesigurni, osjećamo se kao da vam moramo biti 'majke'; prestati primati zadovoljstvo i požuriti na uvjeravanje. Biti pod dominacijom dodiruje naše osnovne, intenzivne, iskonske želje.

Ako ste vi glavni, suprotstavljate se svim onim 'dobre djevojke ne rade to' koje vrebaju u dubini mnogih ženskih umova, koliko god bili oslobođeni", rekla je stručnjakinja. Savjetuje da budete dominantniji, odnosno da joj uhvatite lice objema rukama i stvarno je poljubite. Mahnito joj skinete odjeću, kao da ćete je dotaknuti prvi put, te da ju pitate koje su njezine fantazije.

Vaša seksualna tehnika ne funkcionira kod nje: 'Sinulo mi je da je razlog zbog kojeg sam se toliko napalila bio uglavnom zato što nisam trebala biti. (Bila je to afera.) S vremenom sam ubrzo shvatila da je bio sebičan ljubavnik i da nije imao pojma kako zadovoljiti ženu.' Nitko ne primjećuje tehniku ​​u početku: novost stvara dovoljno uzbuđenja i strasti da se i najnespretniji ljubavnik čini sposobnim. Problemi s tehnikom počinju izlaziti na površinu oko trećeg mjeseca. Počinje navikavanje i desenzibilizacija – vaš seksualni sustav kaže 'Hej, ovo sam već napravio desetke puta, očekuješ da ću i dalje biti uzbuđen?' - i odjednom primijetite da su malo grubi ili da ne što ne rade kako treba, a to nikada nije funkcioniralo.

Ženama je tehnika važnija nego muškarcima, vjerojatno zato što orgazme dobivamo putem njihovih ruku i usta. Muški se orgazam uglavnom oslanja na penetraciju i tu se od žena ne traži puno vještina. Ako žena progovori i kaže: 'Hej, voljela bih da radiš ovo ili ono, i možeš li to raditi i duže?', postavit ćete temelje za zadovoljavajući, sretan seks. Uspostavljena je dobra seksualna komunikacija. Ako ne progovori i glumi da uživa u tome i doživljava vrhunac, bit će sve manje željna seksa s vama (zašto bi ako joj vaša tehnika ništa ne pomaže?). "Educirajte se. Na internetu možete pronaći mnogo savjeta o tehnikama. Pitajte je ima li nešto što bi više ili manje željela. Ako nije progovorila na početku, teško je samo odjednom 15 godina kasnije reći: 'Zapravo, voljela bih da sve učiniš drugačije', stoga isprobajte nekoliko novih tehnika radije nego tražite od nje da kritizira stare za koje se pretvarala da joj se sviđaju.