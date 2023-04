Što ćete kuhati na Veliki petak? Imamo čak 3 famozna sicilijanska recepta našeg dežurnog gastronomskog eksperta

Napomenuo je i kako je i njegova tjelesna snaga u osmom desetljeću života još uvijek budna zahvaljujući upravo zdravim esencijama koje niču, žive i rastu na podnožju Etne i njezinu uvijek živom uzmorju i podmorju. Pa ipak, nakon obilaska nekoliko tipičnih katanijskih konoba u kojima cvate obilna marendinska spiza, budeći osjetila i nagone, Correti se morao pokloniti ribi, a posebno velikim rakovima, kojima su od najstarijih vremena bila pripisivana afrodizijska svojstva. Pa je u glasovitom restoranu "Angelica bionda" naručio, kako sam piše, prijapovsku gozbu koja bi, tu u ambijentu nekadašnje Magne Graeciae, Dionizijeve Velike Grčke, potaknula, kako dalje piše, "i samog Herakla da osvoji srca i međunožja stotina djevica". Naručena i pomno probrana jela posebno su se dojmila vitalnog Corretija. Krema od bakalara i grancikule, a potom, kao glavni pjat, filetirana komarča začinjena koraljima, crvenim ikrastim grozdovima iz grancikuline glave, koja doslovce asocira na oštrim bodljama nazubljeno srce.

Što od jela, što od vina, što od moćnih jela s grancikulinim slatkastim mesom u kojem doslovce pulsira esencija mora, Pino se našao u predvorju erotskih sanjarija i legendi koje se tisućljećima prepričavaju, od jednog dijela Sredozemlja do drugog, od jedne obale ili otoka do druge, ponirući u prošlost i vrijeme, kao uzbudljiva hrana u naš trbuh koji će je tek probaviti u sok naše tjelesne snage, kao priču iz prošlosti u živi nagon. No Corretijeva maštanja nisu bila bez osnove. Poznato je, naime, da je iz stare, tada već stoljećima prokušane Arhestratove, Mitaikove i Linkejeve sicilijanske gastronomske škole iz IV. stoljeća prije Krista, na Kleopatrin aleksandrijski dvor stigao neki Apolodor, tada sasvim uobičajenog imena, ali iznimnih gastronomskih sposobnosti. On je za prelijepu i po predaji silno erotiziranu kraljicu pripremao jela na sicilski način, po uzoru na svoje tri stoljeća mlađe učitelje, i uvjerio je da su upravo jela od rakova, posebno ona od rakovice ili grancikule, najbolji osjetilni sudrug u gastričkim i ljubavnim pustolovinama. U cijeloj ovoj gastropovijesnoj legendi, ali i u Corretijevu opisu onog svečanog objeda kod "Angelice bionde", glavnu gastronomsku ulogu igrala je grancikula, u pratnji svog odanog račjeg i ribljeg društva.

Ta velika rakovica, koju je Aristotel nazivao Cabauros megas, golemi rak, a na engleskom ga nazivaju crab king, ili rak kralj, a kod nas od venecijanskog granseola, grancikula, ali i po francuskom araignée de mer, morski pauk, nekoć, kao i danas, plijenila je pozornost gastronoma i erotomana, kuhara i putenih kušača, koji su meso rakovice doživljavali kao pouzdan afrodizijak. Pa kad se proba to meso, od prokušanih gurmana smatrano najboljim od mesa svih rakova, možda valja, barem u mislima, svratiti u onaj Corretijev omiljeni restoran pod obroncima Etne i prepustiti se jelu i erotskim maštarijama, dok sve u nama bubnja, a tijelo se trese, kao da se opet javlja ionako stalno budni sicilijanski vulkan.

Foto: Veljko Barbieri

Slatka krem-juha od grancikule i ribe

Na 1 dl maslinova ulja zazlatite 1 sitno sjeckanu kapulu, jedan režanj češnjaka i 1 kiselu jabuku bez kore i sjemenki, izrezanu na kockice. Kad sve omekša, u tu posteljicu ubacite 20 dag mesa od grancikule ili rakovice pomiješanog s 25 dag skuhane bijele ribe, posolite i popaprite pa prelijte s ¾ l ribljeg temeljca u koji ste ulili more i sok koji je iscurio iz skuhane grancikule nakon što ste joj odvojili najveću nogu. Kad sve uzavre, dodajte 1 grančicu sjeckanog svježeg bosiljka pa usitnite juhu u mikseru i začinite i ukrasite prženim listićima masnijeg pršuta.

Foto: Veljko Barbieri

Salata od grancikule i krpica orade

Kuhajte zajedno u vreloj vodi 3 grancikule oko 20 minuta. Izvadite ih, malo ohladite, a onda odvojite svakom najveću nogu i pustite da more i sok iscure u za to pripremljenu posudu. Očistite meso iz zglobova i nogu skuhanih rakova pa izvadite i crvene koralje koje ste zatekli u utrobi kad ste digli gornji oklop grancikule. Stavite meso i koralje u taj isti oklop zajedno s 10 dag krpica od pancete orade, koje ste dobro očistili od kostiju te dodatno usitnili rukama, te žlicom kapara, posolite i popaprite pa prelijte morem iz rakova i 1 dl maslinova ulja. Služite hladno. Kultni ribarski recept mletačkog podrijetla.

Foto: Veljko Barbieri

Rakovica s raštikom i makarunima

Skuhajte tri rakovice ili grancikule i očistite ih kao u prethodnom receptu pa meso i more ostavite sa strane. Posebno skuhajte 15 dag mlade raštike pa je procijedite i izrežite na listiće te ih potom dodajte već pripremljenom brujetinu od 20 dag ribe, koji ste procijedili i protisnuli. Ubacite tada u raštiku s brujetom ½ kg skuhanih domaćih makaruna, zajedno s mesom i morem od grancikule. Oprezno posolite i popaprite, sve još jednom promiješajte i služite odmah. Po receptu Dragana Grbića, šefa kuhinje makarskog hotela "Osejava".