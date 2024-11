Stjuardesa otkrila: 'Iako me mnogi pitaju, ovaj zahtjev putnika uvijek ću odbiti'

Bivša američka stjuardesa Kat Kamalani otkrila je u viralnom TikTok videu jedan uobičajen zahtjev putnika koji kabinsko osoblje najčešće odbija. S gotovo milijun sljedbenika na ovoj platformi, Kat, koja je radila kao stjuardesa šest godina, razjasnila je zašto mnoge stjuardese odbijaju pomoći s podizanjem prtljage putnicima, piše New York Post.

U videu Kat objašnjava kako putnici često traže od stjuardesa da podignu njihove torbe u pretince iznad sjedala, ali da to nije dio njihovog službenog posla. ‘Zanimljiva činjenica... svi misle da je naša dužnost podizati tuđu prtljagu, no nije’, rekla je Kat, ‘U mojoj zrakoplovnoj kompaniji, kao i u mnogim drugima, pravilo je da to ne radimo jer podizanje prtljage može izazvati ozbiljne ozljede, za što nismo osigurani’.

Iako stjuardese mogu ponuditi savjet ili kratku pomoć, Kat ističe da bi podizanje teške torbe moglo rezultirati ozljedama, a osiguranje u SAD-u ne pokriva takve incidente. Putnicima zato savjetuje da provjere oznake na prtljažnim pretincima koje pokazuju kako pravilno postaviti torbe – vodoravno ili okomito. Također, napominje da bi svi putnici trebali biti sposobni podići svoju prtljagu iznad glave; ako to nije moguće, stjuardese to neće učiniti umjesto njih.

Ovaj video je privukao velik broj komentara. Neki su korisnici podijelili da će radije zamoliti nekog od putnika za pomoć, dok su drugi iznijeli da većina stjuardesa neće ni ponuditi pomoć kod podizanja prtljage zbog rizika od ozljeda. ‘Vaša stjuardesa vam neće pomoći s prtljagom; to je sada protivno mnogim politikama’, naglasio je jedan komentator.

