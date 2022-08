'Stalno flertam sa zgodnim kolegom s posla i maštam o njemu, a svome dečku ne dam ni da me dodirne'

- Ne mogu prestati flertati s muškarcem s kojim radim i zaista me jako privlači. On uzvraća flert, ali mislim da mu se ne sviđam na taj način. No, problem je u tome što imam dečka i u vezi smo 14 godina, a imamo i dvoje divne djece. Ja više nisam sretna s njim i jedino o čemu mogu razmišljati je moj seksi kolega. Nikada me prije nije privlačio, no nedavno je počeo raditi sa mnom svaki dan i počela sam osjećati snažnu privlačnost - napisala je jedna žena za The Sun.

Veza s njenim partnerom bila je sjajna, no u zadnje vrijeme jednostavno više nije kako bi trebalo biti. Rijetko i razgovaraju, jer se njoj ne da, a seks nemaju uopće. Često je loše volje, a oraspoloži ju jedino maštanje o zgodnom kolegi s posla koji je zabavan i s kojim ima puno tema za razgovor.. Ne planira nikome još reći kako se osjeća, no vrlo je zbunjena.

- Volim svoga dečka i ne želim ga ostaviti, on je stvarno divan partner i otac, ali kada god me dotakne ili želi biti intiman sa mnom, ja se samo odmaknem i zatvorim u sebe. Ne znam što da radim - nastavila je.

- Flert s kolegom može se činiti kao siguran način da dobijete seksualni zanos, ali još uvijek šteti vašem odnosu i lako se možete uvući u stvari koje idu dalje od toga. To ne znači da nikad ne smijete gledati druge ljude, ali tu prestaje. Nemojte prijeći granicu jer će vas to uvući u probleme i bilo bi šteta ugroziti svoju vezu ili posao. Umjesto toga, oživite svoju vezu. Razmislite o tome zašto ste u iskušenju i što se zapravo događa, odnosno što vam nedostaje u vašem odnosu s dečkom. Ipak imate dvoje djece, pa se isplati još potruditi oko ovog odnosa, a pogotovo zato što ste rekli da ga još volite - odgovorila joj je Deidre.

