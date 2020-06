Spiskao novac za kuću na estetske operacije: Ja samo želim da je on sretan

Kelly Meyers (37) nikada ne izlazi na večeru, ne dobiva rođendanske poklone ni iznenađenja. To je zato što njezin dečko Adam Baroni (41) potroši sav novac na šminku i estetske operacije. Adam se toliko boji starenja da sav novac daje za botoks, liposukciju, izbjeljivanje zubi, a i 'nadograđivanje' trbušnih mišića, prenosi The Sun.

Iako Adam Kelly ne tretira kao princezu, Kelly je sretna što je Adam zadovoljan svojim tijelom i što drži do svog izgleda. Često u kupaonici pronađe otvorene bočice svojih krema, bronzera i sredstva za tamnjenje, jer se Adam poslužio njezinom skupocjenom kozmetikom. No najgori dio njegovog spremanja ujutro je što njemu treba puno duže nego njoj, čak i ako samo ide do dućana.

Na izgled je Adam potrošio gotovo 170 tisuća kuna, a napravio je liposukciju, 'podebljavanje' pločica, osam tretmana ubrizgavanja botoksa i šest tretmana popunjavanja bora filerima te iscrtavanje obrva popularnom japanskom 'microblading' metodom.

- Opsjednut je svojim izgledom, cijelu karantenu proveo je grintajući jer mu se odgodila jedna od operacija - ispričala je Kelly.

Ovaj par upoznao se 2017. godine, a već tada Adam je imao problema sa svojim izgledom i brinuo se kako će izgledati s 40 godina. Onda se oko Božića udebljao te je imao 107 kilograma na svojih 172 centimetara visine pa je bio jako nezadovoljan svojim izgledom. Odlučio se promijeniti i uložiti u svoj izgled. Težio je prema izgledu svog heroja, Arnolda Schwarzeneggera, te je htio pločice kao njegove.

Njegov 40. rođendan se bližio i Adam je odlučio da neće imati pivski trbuh. Već je prije toga svakih četiri mjeseca išao na ubrizgavanje botoksa u čelo i čeljust. U veljači 2019. odlučio je otići na ‘muški makeover’ u Tursku, jer je pronašao kirurga koji će mu pomoći da dođe debeljuškast, a otiđe s definiranim pločicama i tijelom.

“Njegovo samopouzdanje je naraslo od ovih operacija. Sada je toliko sretan i stvarno želim da bude takav. Isprva sam bila ljuta jer nisam dobivala skupe stvari, poklone i putovanja, ali sada sam sretna jer je on sretan. Znam koliko je koštalo i da smo za taj novac mogli kupiti kuću, ali nije me briga”, ispričala je Kelly.

Dariju Gašparović multipla skleroza nije spriječila da prehoda hodočašće od 600 km: