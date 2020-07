Šokirala priznanjem: 'Menstrualnu krv koristim u svojoj beauty rutini, jako je korisna'

Mary Miranda (36) patila je od jakih, bolnih, neugodnih mjesečnica, ali pronašla je, kako kaže, kreativan način da zavoli svoje tijelo i tvrdi da joj je stanje uma i pogled na prirodnu pojavu kod žena pomogao da one postanu redovite i bezbolne.



Prvu mjesečnicu dobila je s 12 godina, a dugi niz godina trajala bi joj i po osam dana popraćena strašnim bolovima. Tada je osjećala sram i gađenje prema toj pojavi. "Mislim da je menstruacija još uvijek tabu tema. Ljudi osjećaju gađenje prema tome i ne razgovaraju dovoljno na tu temu, a mnogi muškarci nerijetko spominju kako su žene lude tih dana u mjesecu. Sve je to dovelo do toga da djevojčice osjećaju sram kada dobiju prvu menstruaciju."



Uzimanje kontracepcijskih pilula nije pomoglo. Mary je i dalje patila od jakih bolova i krvarenja, a 2006. godine dijagnosticirana joj je cista koja je uzrokovala takve bolove da je završila na operacijskom stolu. Liječnici su joj morali odstraniti desni jajnik. Iako su ju savjetovali da nastavi piti pilule, ona je prestala jer nije htjela unositi u sebe nešto, kako kaže, umjetno.

Bolne mjesečnice su se nastavile, povraćanje, vrtoglavice... Ubrzo joj je otkriven dobroćudni tumor maternice, a nakon njega i cista na lijevom jajniku. "Znala sam da ću možda morati izvaditi i drugi jajnik, maternicu... Molila sam se, ipak, da mi se spase." Takvo stanje dovelo ju je do toga da krene istraživati kako se brinuti o reproduktivnim organima, a otkrila je 'Moon Blood' rituale koji 'slave' menstruaciju.



"Obećala sam da ću cijeniti i poštivati svoju maternicu i mjesečnicu svakog mjeseca. Sada sam uzbuđena kad god trebam dobiti. Želim da i druge žene počnu raditi ovo." Od kada je otkrila ove rituale, Mary ih nije prestala raditi. Svoju menstrualnu krv koristi kao masku za lice, za slikanje i zalijevanje biljaka!



U početku je, kako kaže za UNILAD, bila malo u strahu krenuti sa svim. "Bojala sam se da će me ljudi osuđivati, da će me se obitelj odreći... Ipak, odlučila sam pokazati drugim ženama da sam stvorila zdravu vezu s mjesečnicom i da to ne treba smatrati odvratnim."



"Menstrualna krv liječi i ima protuupalna svojstva. Puna je nutrijenata i minerala poput cinka, bakra, kalcija, magnezija, željeza, kalija... Lice mi je jako mekano i sjaji. Primijetila sam i da mi je pomoglo riješiti ožiljke od akni i pigmentaciju koju sam imala. Koža mi je jednostavno zdravija. Također, biljke koje imam kod kuće nevjerojatno brzo su narasle i zdrave su", uvjerena je dotična.



Mary želi pomoći svim ženama koje su imale bolne i jake mjesečnice da razviju zdravu vezu sa svojim tijelom. Tvrde da takvo razmišljanje dovodi do zdrave i regularne menstruacije.