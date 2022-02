Seks s mojim dečkom je užasan - uopće ga nije briga za moje potrebe'

– Seks s mojim dečkom je stvarno užasan. Pažljiv je u svakom pogledu, osim kada je spavaća soba u pitanju. Kuha ukusna jela, poštuje moje osjećaje i mišljenja i uključuje me u sve. No, kada je u pitanju seks, on je apsolutno užasan – napisala je jedna djevojka za The Sun.

Zajedno su tri mjeseca i njihov seksualni život je pravo razočaranje. Najgore je što se čini potpuno nesvjestan. Nikada nemaju predigru, a seks je svaki put gotov u svega nekoliko minuta – čim on postigne orgazam.

– Ponekad preuzmem kontrolu i osjećam da uspijevam riješiti problem, ali on brzo ponovno preuzima kontrolu. Kako da razgovaram s njim, a da mu potpuno ne uništim samopouzdanje? – pitala je psihoterapeutkinju Deidre.

– Može biti neugodno razgovarati o seksu, pogotovo kada stvari ne idu kako biste željeli, ali jedini način da to riješite je komunikacija. Ovo je razgovor koji se vodi izvan spavaće sobe i kada ste oboje dobro raspoloženi. Jednostavno objasnite da biste željeli predigru kako biste bili sigurni da ste oboje spremni kako biste oboje mogli uživati ​​u trenutku – odgovorila joj je stručnjakinja.

