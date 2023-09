'Šećer je nezdrav, no umjetna sladila mogu biti još gora', kažu nutricionisti

Kada odluči iz svoje prehrane izbaciti šećer, većina će se ljudi okrenuti ka umjetnim sladilima koja se već desecima godina reklamiraju kao zdravija opcija, no neki stručnjaci kažu da takve alternative mogu biti i opasnije od šećera i u organizmu uzrokovati više štete nego koristi. Sličnog upozorava i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) koja je nedavno na svojim stranicama objavila da razne umjetne zamjene za šećer nisu nužno i zdrave, a srpnju ove godine WHO je potvrdio da umjetni zaslađivači prisutni u mnogim popularnim namirnicama mogu čak i uzrokovati rak. “Često se u potrazi za zdravom zamjenom za šećer, kako bi mu smanjili unos i istovremeno zadovoljili želju za slatkim, okrećemo alternativama, no umjetna sladila također sa sobom nose niz potencijalnih opasnosti”, kaže farmaceut i osnivač Ultra Nature suplementa dr. Sam Megalli, te objašnjava i koje su.

1. Utjecaj na regulaciju šećera i inzulina u krvi

"Karakteristika umjetnih zaslađivača koja najviše zabrinjava jest njihova sposobnost da poremete metaboličke procese u organizmu, a neka istraživanja kažu i da umjetni zaslađivači, slično kao i pravi šećer, mogu izazvati inzulinski odgovor u tijelu, što pak može zbuniti tijelo i utjecati na kontrolu šećera u krvi, te potencijalno pridonijeti inzulinskoj rezistenciji i dijabetesu tipa 2.", rekao je dr. Megalli.

2. Unos većeg broja kalorija

"Umjetni zaslađivači potiču okusne pupoljke da žude za intenzivnom slatkoćom zbog čega počnemo jesti sve veće porcije slatkog. Taj kontraintuitivni ciklus može spriječiti sve naše napore da donesemo zdravije prehrambene odluke", dodaje nutricionist, te preporučuje da se dijetalna gaziranih pića zamijene drugim opcijama; a iako je voda očito najbolja, onima koji traže nešto slađe preporučuje prirodne vode sa vitaminima i energetske napitke s dodatkom vitamina, ginsenga ili ekstrakta zelenog čaja.

3. Debljanje

Postoji uobičajena zabluda da umjetna sladila pomažu u kontroli tjelesne težine, no to u praksi baš i nije tako, a neke studije sugeriraju da njihova konzumacija može s vremenom dovesti i do debljanja. Promijenjena percepcija slatkoće može dovesti do povećane žudnje za slatkom hranom, što u konačnici uništava sve naše napore za mršavljenje", dodaje liječnik.

4. Reakcija mikrobioma crijeva

Mikrobiom je raznolika zajednica mikroorganizama koji žive u probavnom traktu, a igra vitalnu ulogu u cjelokupnom zdravlju organizma, a dr. Megalli napominje da nedavna istraživanja pokazuju da bi i umjetna sladila mogla poremetiti osjetljivu crijevne mikrobiote, što može utjecati na probavu, imunitet, pa čak i na mentalno zdravlje. U tim slučajevima on preporučuje oslanjanje na prirodno slatke namirnice poput voća, meda i javorovog sirupa. "S njima ćete uživati u slatkoći, ali i u hranjivim tvarima i vlaknima koje sadrže", kaže.

5. Neurološki problemi

Naš je mozak ustrojen tako da slatkoću doživljava kao nagradu, a neki stručnjaci brinu da bi intenzivna slatkoća umjetnih zaslađivača mogla desenzibilizirati puteve nagrađivanja u mozgu, što bi dovelo do smanjenog zadovoljstva pri jedenju slatkog. "U konačnici, bez obzira na to je li vam cilj potpuno iz prehrane izbaciti šećer ili samo na neko vrijeme smanjiti njegov unos, jedini je uravnotežen put ka tome jedenje pravih cjelovitih namirnica", zaključio je nutricionist.

