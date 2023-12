Doznala je da je trudna 50 minuta prije poroda: 'Bila sam na pilulama i nisam imala trudnički trbuh'

Mlada mama otkrila je da je rodila samo 50 minuta nakon što je saznala da je trudna, ali nije mislila da će to biti moguće jer je uzimala pilulu. TikTokerica Hannah Violet (25) redovito objavljuje novosti o svojim iskustvima i iznenadnom rođenju svoje kćeri. Hannah je ispričala da je bila šokirana kada je otkrila da je trudna nije imala trbuh i uzimala je kontracepciju, piše The Sun.

Rekla je: 'Mislila sam da nema šanse da zatrudnim na pilulama, a onda sam saznala da sam trudna 50 minuta prije poroda'. No, kao odgovor na njezino iskustvo, mnogi su komentirali da su doživjeli isto. Jedna je osoba rekla: 'Isto je sa mnom, samo što je 27 tjedana bila ista kontracepcija'. A druga je dodala: 'Saznala sam u 34. tjednu i uzimala istu pilulu! Moja kćer će u svibnju imati sedam godina'.

Hannah je objasnila da se jedno jutro probudila s jakim bolovima u trbuhu i leđima i hitno su je prevezli u bolnicu sa sumnjom na upalu slijepog crijeva, ali tamo joj je puknu vodenjak. Hannah nije imala pojma da je trudna, pogotovo jer je tijekom seksa koristila kontracepciju, a kada je dobila bolove u trbuhu, pretpostavila je da ima probavni zatvor.

Hannah je rekla: 'Jednog jutra sam se probudila s jakim bolovima u trbuhu i leđima, misleći da imam zatvor. Tata me tada pronašao na WC-u i rekao mami da nazove hitnu pomoć. Na telefon nam govore da bi moglo biti upala slijepog crijeva i da je hitna pomoć na putu. Zatim su nas ponovno nazvali i rekli da nema slobodnih kola hitne pomoći i da me tata mora odvesti do bolnice'.

U bolnici je ubrzo postalo jasno da će Hannah, koja je tada imala 20 godina, uskoro roditi. Rekla je: 'Došli smo u bolnicu i htjeli su mi uzeti krv, ali previše me boljelo da bih ostala mirna kako bi mi mogli zapiknuti iglu, dvije sekunde kasnije pukao mi je vodenjak i rekli su mi da imam trudove. Odveli su moje roditelje u sobu da im kažu da će uskoro postati baka i djed. Ja sam tada tražila da mama bude s nama, a tata je ostao zvati mog brata'.

Hannah nastavlja: 'Doveli su primalje, a ja sam rodila djevojčicu nakon 50 minuta. Rekli su mi da moram biti prebačena u drugu bolnicu u odvojenim kolima hitne pomoći i da mogu ići u tatinom autu nakon poroda. Sada sam samohrana majka zdrave djevojčice'.

