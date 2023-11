'Sa svojom se ženom nisam seksao 15 g., a otkrio sam da se ona cijelo vrijeme sama zadovoljava'

U braku sam skoro 30 godina, a supruga i ja imamo dva zgodna i vrlo uspješna sina, od kojih nam je jedan podario i jedinu unuku. Život bi trebao biti dobar, zar ne? Pa baš i nije. Zaglavilo sam u braku bez ljubavi i seksa, a moja “cimerica”, kako zovem svoju suprugu, je prije par godina imala i tešku operaciju maternice i da skratim priču, nismo se seksali 15 godina. Ipak, saznao sam da se ona redovito samozadovoljavala i od tada mi je posebno jasno da ju nikada nisam mogao zadovoljiti pa je sama obavljala posao. Ja osobno ne volim pornografiju i nisam tip muškarca koji bi ikada varao, napisao je muškarac anonimno za Mirror. "Pretpostavljam da se pitate kako znam da je ona sama sebe zadovoljavala? Naime, shvatio sam da me uzbuđuje vidjeti je golu pa sam stavio skrivenu kameru pod tuš. Da, znam koliko je to zeznuto, ali ni varanje supružnika nije pohvalno, zar ne? Ona sebi ugađa svako jutro prije nego što ode na posao, dok sam ja seksualno frustriran...", napisao je.

"Ako vam je brak bez ljubavi kao što je bez seksa, zašto ste još uvijek tamo i zašto niste rekli svojoj ženi što osjećate? Komunikacija! U redu, prije svega, pozabavimo se špijunskom kamerom pod tušem. Šokirana sam i ne znam što bih rekla, osim da odmah uklonite tu kameru; takvo špijuniranje nije samo 'zeznuto' kako kažete", napisala je terapeutkinja.

"Sigurno vam ne trebam ja govoriti koliko je pogrešno tako uhoditi vlastitu ženu, a da je ona saznala za to, prilično sam sigurna da bi vas odmah ostavila i kontaktirala odvjetnika, tako da se ne bi više trebali brinuti za brak bez seksa. Morate jedno drugome priznati da nijedno od vas dvoje nije sretno i razgovarati o tome kamo dalje".

"Možda ste, nakon što ste odlično obavili posao roditelja i odgojili dva sjajna sina, izgubili sebe negdje usput i zaboravili kako biti sretni jedno kraj drugoga. Možete pokušati to popraviti, ali to zahtijeva napor i pronalaženje načina da se međusobno ponovno uzbudite"

"Jasno je da je njezin libido živ i zdrav i da operacija nije utjecala na njega, ali ona ne želi imati veze s vama ili možda misli da vi ne želite biti s njom. Iako su neki sretni što kasnije u životu jedan drugome mogu biti prijatelj, ne zvuči mi kao da je to kod vas dvoje slučaj. Oboje ste još uvijek zainteresirani za seks, ali to ne radite; popričajte sa svojom ženom i sve joj recite; to je početak svega", poručila je terapeutkinja.

Muškarac ne može odoljeti ženinoj sestri: ‘Seksali smo se i na dan našeg vjenčanja!’