'S partnericom odgajam kćer koja biološki nije moja, no to više ne ide i ne znam što dalje'

Anonimni je muškarac nedavno na Redditu ispričao kako bi očajnički svojoj šestogodišnjoj kćeri htio biti dobar otac, ali mu partnerica to ne dopušta već kontrolira i potkopava sve njegove roditeljske odluke.

Iako njih dvoje nisu u braku, kaže, zajedno su već deset godina, a prije šest godina su dobili i kćer; točnije, ona je dobila kćer.

- Inzistirala je na tome da dijete bude isključivo njeno i da zatrudni s spermom anonimnog donora, tako da, ako se jednog dana poželimo rastati, ne bude pravnih bitaka oko skrbništva - objasnio je.

Budući da je na to pristao, kaže, dijete biološki i zakonski zaista jest njeno, no on u odgoju od prvog dana ravnopravno sudjeluje.

- Oboje radimo puno radno vrijeme i dijelimo sve troškove, s tim da ja doma obavljam puno veći dio posla nego ona - objasnio je.

Kćer će mu, kaže, ubrzo navršiti šest godina, a što je starija, to se njena mama više ponaša kao da on s njenim odgojem nema ništa i potkopava svaku njegovu odluku.

- Najviše mi smeta što se prije njenog rođenja nismo dogovorili da će biti tako, dapače, skroz suprotno; skupa smo išli na tečajeve roditeljstva, čitali knjige i pohađali radionice - rekao je, a sada joj ona sve dopušta i minira svaki njegov pokušaj da joj nešto zabrani i nešto ju nauči.

- Naše dijete može raditi što god želi, jesti samo žele za doručak ako želi, ostati budno nakon ponoći ako se i dalje želi igrati i slično - požalio se, pa su se već i odgajateljice u vrtiću žale na njene probleme u ponašanju, no mama to uporno negra.

Nedavno su se tako i posvađali oko odgoja, kad je čuo da ona malenoj govori kako 'on tek mora zaslužiti titulu roditelja', nakon čega se malo udaljio, pa ga je optužila da ih želi napustiti.

- Volim svoju kćer iako biološki nije moja i želim napraviti najbolje za nju - zaključio je, a većina je ljudi na Redditu komentirala da je u jako teškoj situaciji iz koje bi se trebao povući, prenosi The Sun.

- Zašto ste uopće ostali s njom nakon što je inzistirala na oplodnji tuđom spermom? Imajte malo samopoštovanja - napisao mu je jedan korisnik, a većina se složila da mu partnerica nikad ni neće dopustiti da značajnije sudjeluje u odgoju djevojčice, te da bi bilo najbolje da odustane i ode.

- Razumijem da volite dijete, ali na žalost nemate čak ni nikakva zakonska prava na nju i možda biste trebali razmisliti što ako situacija i dalje bude takva, jer je očito vama najgore - dodao je drugi i zaključio: "Kakvog smisla ima odgajati dijete s nekim tko vas ne doživljava ni kao ravnopravnog roditelja ni partnera"...