Roditelji započeli novi izazov na svojoj djeci tijekom izolacije: "Što je to, je li to kakica?"

Dosada zbog izolacije i ostanka doma, uzrokuje pojavu sve više novih izazova i smicalica kako bi ljudi imali nekakvu zabavu. Jedan od novijih izazova osmislili su roditelji koji su odlučili zeznuti svoju djecu da su im na ruku stavili svoje fekalije te zatim snimali njihovu reakciju, prenosi New York Post.

Takozvani #poopchallanage radi se tako da roditelji tijekom obavljanja nužde pozovu svoju djecu da im dodaju toaletni papir te zatim na njihove ruke obrišu fekalije, koje su zapravo otopljena čokolada ili maslac od kikirikija, te zatim objavljivanje njihovih reakcija na društvenim mrežama.

“Što je to, je l' to kakica??”, plakao je jedan dječak kada ga je snašla sudbina ovog izazova. Zatim je pokušao brzo obrisati svoju ruku u zid, sve dok je histerično plakao, ali i dalje je bio dobar brat i svog blizanca upozorio na šalu njihove majke kako ga ne bi snašla ista sudbina.

Jedan od najgledanijih videa, preko 15 milijuna pregleda, ujedno je i najslađi video koji pokazuje ovaj izazov. Nakon što je majka napravila izazov, upitala je svoju kćer ljuti li se na nju, ali ona je samo mirno otišla oprati svoju ruku i rekla: “Nikad nisam ljuta na tebe, mama.”

Did the poop challenge on my daughter , 😭🥺🥰 (used peanut butter) but this was her reaction 😂

Gosh I love her sooo much ‼️ pic.twitter.com/IxP1lEAnm9