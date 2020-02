Brza vožnja i namjerno padanje u nesvijest: TikTok izazovi prelaze sve granice sigurnosti

Skull Breaker challenge među prvim je izazovima koji je utjerao strah u kosti roditelja kada su vidjeli što njihova djeca rade. Troje ljudi stoji ispred kamere, a dvoje vanjskih skaču u isto vrijeme. Slijedi ih osoba u sredini koju prilikom skoka udari u noge kako bi izgubila ravnotežu i pala na pod, vjerojatno na leđa i glavu. Zabilježeno je dosta hospitalizacija; tinejdžer Ke'Avion Hearn iz savezne države Arkansas hospitaliziran je zbog ozljeda glave i potresa mozga, baš kao i dječak Justin Hudson. Obojici su prijatelji lagali da žele snimiti kratki video gdje plešu te kako žele da oni sudjeluju, a jedino čega se dječaci sjećaju je da su pali na pod.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Ovdje možete pogledati kako se izvodi 'Skull Breaker' izazov:

Ipak, ovo nije najopasniji do sada. 'Cha Cha slide' ime je pjesme stare 20 godina DJ-a Caspera, ali i bizarnog novog izazova koji je preplavio društvene mreže. Tinejdžeri se voze u automobilu, a svaki puta kada se čuje 'slide to the left' dio pjesme, vozač počne naglim pokretima okretati volan lijevo - desno, prelazeći iz jedne trake u drugu i to uglavnom pri jakoj brzini. Također je zabilježeno nekoliko nesreća, a nekima se automobil skoro prevrnuo.

U videu pogledajte kako izgleda 'Cha Cha slide' izazov:

Vatrogasci upozoravaju na 'Penny' challenge: U utičnicu se stavi punjač za mobitel, a onda se oko njega prolazi kovanicom. Metalni novčić i dodiru s utičnicom može izazvati kratki spoj i požar.

Foto: Privatna arhiva

Liječnici, vatrogasci i mediji upozoravaju roditelje da strogo paze što njihova djeca gledaju na mobitelu i da spriječe sudjelovanje u izazovima opasnim po život za tek nekoliko minuta internetske slave.