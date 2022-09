Restoran Svježa hrana nudi specijalitete balkanske i turske kuhinje

Restoran Svježa hrana, koji se nalazi u sklopu Islamskog centra Zagreb, ima u ponudi, uz jela s roštilja, i specijalitete iz gotovo čitave balkanske i turske kuhinje. Vlasnik restorana Svježa hrana je Jonuz Idrizi iz Zagreba. Za razliku od mnogih koji su ondje bili prije njega i radili samo za određene goste, Jonuz Idrizi ima restoran koji je otvoren za sve bez obzira na vjeru, naciju...

"Moj pokojni otac imao je restoran i od njega sam naučio taj posao. Pružila mi se prilika prije mnogo godina da preuzmem ovaj restoran u Islamskom centru. Godine 2004. otvorio se natječaj i iako sam znao da je do tada posao išao loše, odlučio sam pokušati nešto dobro i kvalitetno napraviti", kazao je Jonuz Idrizi, ističući da bi bila šteta da se takav objekt na tom položaju ne iskoristi za nešto sasvim posebno i drukčije nego što je bilo prije njega.

15.09.2022., Zagreb

"Rekao sam da bi bila šteta da u Islamskom centru, u koji dolaze mnogi ljudi i razne delegacije iz cijelog svijeta, bude loša hrana. Kada sam ga preuzeo, uložio sam mnogo novca i preuredio restoran te počeo srčano raditi od jutra do mraka. A, kako kaže poslovica, "trud i volja nikada nisu uzalud!" Radimo supruga i ja, a imam još 18 zaposlenih i, hvala Bogu, ide dobro. Malo nas je korona zatekla i usporila, ali sada mogu reći da se sve vratilo u normalu i posao ide jako dobro", govori Jonuz Idrizi napominjući da imaju različite profile gostiju.

"Naši gosti nisu samo oni koji dolaze na molitvu ili posjećuju Islamski centar. Sa sigurnošću mogu reći da 70% naših gostiju čine Hrvati, odnosno Zagrepčani. Naš je restoran javan i tko god želi, može doći i kušati čaroliju balkanske hrane. Dolazi mi mnogo gostiju iz političkog javnog života, vaši kolege novinari, političari, bivši predsjednik Stjepan Mesić i bivša premijerka Jadranka Kosor česti su mi gosti. Pokojna hrvatska legenda u stolnom tenisu Dragutin Šurbek bio mi je redoviti gost i slobodno mogu reći da je dolazio svaki dan. Postali smo veliki prijatelji. I pokojni Milan Bandić bio mi je redoviti gost", kazao je Jonuz Idrizi dodajući da u restoran dolaze i ministri i zastupnici u parlamentu, a za njih imaju posebnu prostoriju gdje mogu u miru ručati da im nitko ne smeta s autogramima i pitanjima te naslikavanjem.

15.09.2022., Zagreb

Traži se stol više

"U našem se restoranu svakodnevno nudi svježa hrana što ja kao šef uredno kontroliram. Nema onoga što nije svježe, a nema ni mjesta za bilo kakve propuste. Sve mora biti savršeno. Ono što je važno, gledamo da nam cijene budu pristupačne da si svi ljudi mogu priuštiti kvalitetan i svjež obrok. Nudimo vrhunsku balkansku, tursku, albansku i bosansku te sjevernomakedonsku hranu", govori Jonuz Idrizi, dodajući da restoran Svježa hrana ima i halal certifikat.

"Halal podrazumijeva da životinja bude zaklana tako da iscuri sva krv iz nje. Imamo ugovor s firmom iz Pazina koja ima halal certifikat i od njih uzimamo junetinu. Teletinu nabavljam u mesnici u Zagrebu koja također radi po halalu. Piletinu uzimamo isto tako i sve je svaki dan svježe", kazao je Jonuz Idrizi.

Inače je muslimanima grijeh jesti životinje koje se ubijaju, a ne kolju. Unatoč tome, mnogi u EU osporavaju klanje životinja jer kažu da one tako više pate. Međutim, kaže, znanost je pokazala da životinje mnogo više pate kada se ubijaju nego kada se zakolju te da je to meso zdravije.

"U restoranu nudimo teleći sataraš s rižom, hadžijski ćevap s rižom, bosanski lonac od govedine, janjetine, teletine, krumpira i povrća. Poznati smo po telećem pečenju ispod peke i jako nam dobro to ide. Imamo sarajevski sahan (tanjur) i sarmu, ćufte, dobre ćevape koje radimo od mlade junetine. Tu su i teleća juha, pureći odrezak sa žara, umak od vrhnja i šampinjona, prilog pekarski krumpir, džamijski biftek s pekarskim krumpirom, janjetina ispod peke s pekarskim krumpirom, džamijska plata za 4 osobe koja sadrži 8 ćevapa, 4 burgera, 4 pileća ražnjića, 4 sudžukice, 4 pileća fileta, 4 teleća odreska. Gosti su nam jako zadovoljni i uvijek se vraćaju. Imamo i fenomenalnu pitu, a peče je žena koja to vrhunski radi već 20 godina. Ona je specijalist za pitu. Imamo i svoju dostavu, ali i ugovor s Boltom i Woltom. Naš glavni kuhar Nasfi Nuhić već 5 godina radi ovdje, a prije je radio u najboljim i najelitnijim restoranima diljem svijeta, od Njemačke, Švicarske, Nizozemske itd. Slastice koje imamo sve radimo sami, od baklava, hurmašice, torti, raznih drugih kolača i suflija (puding)", kazao je Jonuz Idrizi, ističući da je restoran vikendom uvijek pun te preporučuje da se stol rezervira.

"Nema vikenda da nismo puni i uvijek se traži stol više", ponosno govori Jonuz Idrizi.

15.09.2022., Zagreb

Kuhar s velikim iskustvom

Glavni kuhar Nasfi Nuhić kaže da tu radi već 5 godina, ali poslom kuhara bavi se već punih 20 godina.

"Sa zadovoljstvom radim u Zagrebu i u restoranu Svježa hrana. Jako sam sretan kad vidim da su gosti sretni i zadovolji i i da nam se vraćaju prazni tanjuri. Trudim se maksimalno koliko mogu da svaki specijalitet, bio on bosanski, turski, albanski ili makedonski, bude savršen. Osim roštilja dosta se naručuje kuhano jelo poput bosanskog lonca, sataraša... Hadžijski ćevapi koji se sastoje samo od telećeg mesa i tjestenine, to je tradicionalno bosansko jelo. Imamo punjenicu, paprike, sarajevske sarme. Sve što gosti naruče, mi pripremamo po originalnom receptu i to je tajna našeg uspjeha", kazao je glavni kuhar Nasfi Nuhić.

U restoranu kao konobar radi Ali Khabaza, koji je prije 4 godine kao migrant stigao u Hrvatsku i fenomenalno savladao jezik pa je uopće teško primijetiti da je stranac. Iako govorimo isti jezik, arapski, Ali i ja komunicirali smo na hrvatskom jeziku jer on tako dobro govori hrvatski da nisam uopće primijetio da bi mogao biti iz Sirije, a ni izgled ga nije odavao. Kada sam ga na kraju razgovora upitao odakle je, odgovorio mi je da mi je susjed.

"Znači iz BiH?"

"Ne, iz Sirije!"

"Pa kako tako dobro govoriš hrvatski?"

"Nisam išao u školu za jezike, ali naučio sam ga razgovarajući s ljudima. Kada čovjek nešto hoće i želi, nema te sile koja ga može spriječiti u njegovoj nakani! Ja sam iz Latakije, iz Sirije prije 4 godine došao u Hrvatsku. Izvadio sam sve dokumente i jako sam sretan ovdje. U restoranu Svježa hrana radim godinu i pol i vrlo sam zadovoljan. Uvjeti su fenomenalni, a i plaća je uredna. Radim kao konobar, ali i pomažem u kuhinji", govori konobar Ali Khabaza, ističući da mu se, iako je mogao otići u bilo koju zapadnoeuropsku zemlju, Hrvatska svidjela na prvi pogled.

"Hrvatska je prelijepa zemlja, a Zagreb je prekrasan grad, ljudi su srdačni i ljubazni. Ja sam tu 4 godine i nikada nisam imao nikakvih problema, dapače, kamo god krenem, svi me pitaju kako mi mogu pomoći", kazao je Ali Khabaza.

15.09.2022., Zagreb

