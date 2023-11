RECEPT DANA Tajna savršenih, zlatnih krumpira!

Nema ništa bolje od savršeno pečenog, hrskavog i hrskavog pečenog krumpira. Za mnoge je to najbolji dio nedjeljnog ručka, ali kako možete jamčiti savršeno pečene krumpir svaki put? Kuharica Mary Berry ima odgovor, prenosi Mirror. Otkrila je svoj recept za zlatne krumpire, a mi ćemo ih isprobati što prije.

Kraljica kuhanja Mary napisala je: 'Volim krumpire narezane na relativno sitne komade. Stavim ih kuhati u slanu vodu na štednjaku, oko osam ili deset minuta, zatim iscijedim vodu. Umiješam ih u griz ili brašno te stavim peći s malo ulja'.

Trebate detaljan recept? Trebat će vam 1 kg krumpira narezanog na komadiće, 60 grama griza, četiri žlice masti ili suncokretovog ulja i sol po želji. Počnite tako da prethodno zagrijete pećnicu na 220°C za pećnicu s ventilatorom ili na 200 °C za plinsku pećnicu. Krumpir stavite u lonac s hladnom posoljenom vodom i kuhajte dok rubovi ne omekšaju.

Zatim ocijedite krumpire u cjedilu dok se ne osuše, stavite ih natrag u lonac i protresite kako bi rubovi postali grubi (dodavanje poklopca će to olakšati). Dodajte griz i ponovno ih protresite po loncu dok ih potpuno ne prekrije.

Zagrijte lim za pečenje, a zatim dodajte masnoću i pecite pet minuta bez krumpira. Zatim dodajte krumpir. Na kraju stavite majčinu dušicu u lim za pečenje pored krumpira i stavite u pećnicu da se peku oko 45 do 55 minuta. Obavezno ih provjerite na pola pečenja kako biste ih okrenuli. I to je to - vaši savršeno zlatni, hrskavi krumpirići su spremni za posluživanje!

