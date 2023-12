RECEPT DANA Savršeno hrskava i kremasta zapečena tjestenina s kobasicama!

Pronalaženje obroka sredinom tjedna koji će razveseliti cijelu obitelj i za koji neće trebati čitava vječnost da ga spremite, može biti izazov, ali TV kuhar Jamie Oliver ima jednostavan recept koji će se zasigurno svidjeti mnogima, piše Mirror.

Ova zapečena tjestenina s kobasicama prelivena je posebnim krušnim mrvicama od sira cheddara i origana koje mu daju dodatnu hrskavost. Osim toga, jelo je savršeno i za zamrznuti u zamrzivaču pa jesti neki drugi dan.

"Ovaj recept poslužit će za obilne porcije, ali i ako kuhate samo za jednu ili dvije osobe. Ljepota ovog jela je što možete zamrznuti sve ostatke, i spremiti ih za neki drugi dan kada nemate vremena ili se ne osjećate raspoloženo za kuhanje", kaže Jamie.

Sastojci:

4 kobasice

3 češnja češnjaka

400 g suhih rigatona

3 x 400 g konzerve nasjeckanih rajčica

50 g starog kruha

50 g cheddar sira

2 žličice sušenog origana

maslinovo ulje

1 prstohvat osušenih papričica

Kuhinjska oprema:

Velika zdjela

Ribež za sir

Tava

Posuda za pećnicu

Lonac (za tjesteninu)

Posuda za pečenje

Priprema: Najprije zagrijte pećnicu na 200°C, a dok je uključena, počnite guliti češnjak i sitno ga sjeckati. Zatim uzmite cheddar sir - ili bilo koju vrstu koju ste odabrali - i naribajte ga. Zatim natrgajte stari kruh na najmanje komade koje možete dobiti za hrskavi preljev od krušnih mrvica. Stavite jedan režanj češnjaka s krušnim mrvicama i sir u veliku zdjelu, začinite crnim paprom i morskom soli, prije dodavanja prstohvata sušenog origana i kapljice maslinovog ulja.

Zatim promiješajte sastojke tako da svi budu sjedinjeni. Zatim prelazimo na same kobasice. Oliver objašnjava da morate izvaditi kobasice iz kože prije nego što ih podijelite na četiri dijela - sve bi trebale biti iste veličine kako bi se osiguralo da se kuhaju u isto vrijeme. Zatim svaki od ovih manjih komada kobasice razvaljajte u kuglice, prije nego što ih stavite u vatrostalnu posudu i premažete maslinovim uljem. To bi zatim trebalo staviti u pećnicu na oko 10 minuta - ili dok ne porumene i ispeku se do kraja. Zatim uzmite tavu i zagrijte malo maslinovog ulja - na srednjoj vatri - prije nego što dodate ostatak origana, češnjaka i osušenih papričica. Nakon što češnjak dobije boju, dodajte tri konzerve nasjeckane rajčice te malo soli i papra.

Sve ovo pustite da zakipi prije nego nastavite krčkati još 10 minuta. Sada skuhajte tjesteninu - Oliver preporučuje rigatone, ali dobro će biti i ono što imate pri ruci - prema uputama za pakiranje, ali je ocijedite koju minutu ranije kako bi bila potpuno gotova tek u pećnici. Na kraju stavite tjesteninu i kobasice u posudu za pečenje i dobro ih premažite umakom od rajčice koji ste upravo napravili. Zatim dodajte prezlu prije pečenja oko 15 minuta - dok nadjev od sira ne porumeni. Poslužite i dobar tek!

