RECEPT DANA: Prosinac ne može proći bez njih: Isprobajte trikove za najfinije fritule

Titula najpopularnije slastice tijekom blagdana odlazi fritulama koje originalno dolaze iz Dalmacije i Istre, a mnogi ih još nazivaju uštipci, pokladnice, prikle... Svako područje ima neke svoje trikove i neobične sastojke koje dodaje kako bi ispale što ukusnije. Jedan od tih sastojaka je rakija koja se dodaje kako ne bi upile mnogo ulja koje ne smije biti jako ugrijano jer će fritule izvana zagorjeti, a iznutra ostati gnjecave. Rakiju možete zamijeniti i rumom koji će dati posebnu aromu.

Neki dodaju naribanu jabuku koja daje sočnost, pa će tako fritule biti svježe i ukusne i sutradan. Umjesto jabuke, može se dodati jogurt – ali u tijesto koje ne sadrži kvasac već prašak za pecivo. Limoncello ili talijanski liker od limuna dat će posebnu aromu i okus vašim fritulama koji će biti puno jači nego kada dodajete samo koricu od limuna.

Zašto katkada, uza sav trud, ipak ne uspijevaju? Jako je bitno izvaditi sastojke iz hladnjaka na vrijeme – pola sata do sat prije rađenja tijesta trebate sve sastojke dovesti do sobne temperature. Uz to, bitno je žustro miješanje smjese dok se ne zapjeni. Tako će fritule narasti, stvorit će se fina korica, a iznutra će biti mekane.

Također, nemojte ih previše odjednom stavljati u ulje – trebaju plivati, a ne dodirivati tlo i jedna drugu. Nemojte ih prelijevati uljem dok se prže jer se tako neće moći okretati. Fritule su najbolje još vruće, tek izvađene iz ulja i poslužene uz omiljene dodatke. Često ih se može pronaći u kombinaciji s čokoladom, karamelom i voćnim preljevima, no najbolje će biti onako izvorne, posipane tek šećerom u prahu, baš onakve kakve rade bake diljem Hrvatske.

