RECEPT DANA Voćni superjunak u kombinaciji s pečenim piletom: Stavite ga i u umak

Dozrijeva u listopadu i studenome, ali dostupan je i do rane zime. Plodovi nara moraju biti teški, okrugli, veličine naranče. Veći plodovi znače i više soka, a kad se ubere, više ne zrije, stoga neće postati slađi tijekom skladištenja. Nazivaju ga i superjunakom među voćkama, a osim vitamina C sadrži i veću količinu folne kiseline te vitamina A i E, dok od minerala posebno mjesto zauzima kalij. Cijeli plodovi mogu se čuvati mjesec dana na hladnom i suhom mjestu ili dva mjeseca u hladnjaku. Očišćeno zrnje može se smrznuti u vrećici za zamrzavanje na godinu dana. Svježi sok treba čuvati u hladnjaku i popiti u dva do tri dana. Obično se jede sam, neki ga vole očistiti cijelog i potom zrnje jesti žlicom, a zna se dodavati u salate ili od njega raditi umake, ocat... Mi smo ga ovaj put odlučili kombinirati s pečenim piletom i od njega pripremiti umak, uz dodatak crnog vina.



Sastojci za pečenu piletinu:



1 pile od 2 kg



sol i svježe mljeveni papar



1/2 žličice mljevene ljute papričice



1/2 žličice mješavine začina



6 režnja češnjaka



2 žlice maslinovog ulja



plus 6 žlica sjemenki nara za posluživanje





Sastojci za umak:



150 ml soka nara



75 ml crnog vina



1 žlica meda



2 žlice balzamičnog octa



sol i papar



2 grančice svježeg timijana

1 žlica hladnog maslaca

Priprema:



Pile osušiti papirnatim ručnikom i natrljati solju, paprom i mješavinom začina. U tavi ili posudi koja može ići u pećnicu zagrijati maslinovo ulje i popržiti piletinu i cijele režnjeve češnjaka sa svih strana do zlatnosmeđe boje. Češnjak izvaditi i ostaviti za poslije, a pile prekriti aluminijskom folijom i premjestiti u pećnicu zagrijanu na 180 stupnjeva. Peći pola sata uz često zalijevanje vlastitim sokovima. Maknuti foliju i peći još 15 minuta dok pile ne dobije lijepu hrskavu kožicu. Posuti sjemenkama nara i poslužiti s pečenim češnjakom, može i uz pečene krumpire, ako želimo, njih se stavlja u pećnicu također u isto vrijeme s piletom. Za umak – pomiješati sok nara, crno vino, med i balzamični ocat i staviti na jaku vatru. Miješati dok se med ne otopi. Posoliti i popapriti i dodati timijan. Kuhati od pet do deset minuta, odnosno dok dio tekućine ne ispari i umak ne postane lagano sirupast. Umak potom procijediti i u njega umiješati maslac te poslužiti.