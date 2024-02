Raznježilo mnoge: Pas ostao sam kod kuće pa pokušao utješiti sam sebe!

Psi doista mogu promijeniti vaš svijet i svi bismo učinili sve kako bismo bili sigurni da se prema našem četveronožnom prijatelju dobro postupa. Ali jedan je vlasnik obećao da više nikada neće ostaviti svog psa samog kod kuće nakon što je vidio snimku nadzorne kamere u kojoj se vidi kako pas pokušava utješiti sam sebe, piše Mirror.

Nikada nije lijepo ostaviti svog psa samog kod kuće, a ovaj video koji izaziva suze na oči prikazuje usamljenog psa kako ide po cipelu jednog od svojih vlasnika da se s njom mazi jer mu je nedostajao vlasnik koji je bio na poslu.

Isječak koji je podijeljen na Redditu je naslovljen: "Ova nadzorna kamera uhvatila je trenutak kada je pas uzeo vlasnikovu cipelu i zaspao pokraj nje pokazujući koliko mu nedostaje njegov vlasnik dok je bio na poslu."

Video je brzo postao viralan, a mnogi ljudi su pohrlili u komentare objave. Jedna osoba je napisalo: "To mi je malo slomilo srce! On samo želi da netko bude s njim!", dok je druga napisala komentar iz perspektive psa: "Dragi dnevniče, moj najdraži čovjek ponovno je nestao bez traga. Sve što mi je ostalo od njega je cipela koju sam odnio na kauč da s njom spavam i sjećam ga se..."

VEZANI ČLANCI:

Netko drugi je odgovorio: "Mislim da ne bih mogao ići na posao nakon što sam to vidio", a četvrti korisnik je izjavio: "To je to. Nikada više neću ostaviti svog psa samog."

Drugi su podijelili slične priče o slatkim stvarima koje su njihovi ljubimci radili dok su oni bili izvan kuće. "Moj pas to radi cijelo vrijeme s mojim papučama kad izađem van. Ako sam predugo vani, onda ode i uzme i drugu papuču. Kad dođem kući, nađem ga kako spava s jednom ili dvije papuče", komentirala je još jedna osoba. Drugi je dodao: "Moj pas uzima jednu japanku ili jednu čizmu. To je prilično smiješno i čudno. Kad sam ga tek dobio, žvakao bi jednu japanku pa bi se uvijek slomila u najgorem trenutku kad sam bio negdje vani! Sada ih ne žvače više, samo nosi jednu u svoj krevet kad sam vani cijeli dan!"

Smijete li šetati psa po hladnoći? Veterinar otkriva koje su temperature preniske za zimske šetnje!