Dočekala je supruga i ljubavnicu na aerodromu: 'Problijedio je od šoka!'

Ova 44-godišnja žena javila se terapeutkinji Deidri za pomoć s ljubavnim problemima. 'Moj suprug rekao mi je da ima puno posla i da treba vremena samo za sebe. Zapravo je bio s djevojkom koja izgleda dvostruko mlađe nego on. U braku smo već 18 godina i imamo dva sina koji sada imaju 16 i 12 godina. Uvijek mi je govorio da me voli i seks nam je bio odličan, ali to se sve promijenilo prije tri mjeseca'.

Kada ga je pitala zašto je odsutan, rekao joj je da je pod stresom od posla te da treba odmor i da ide sam na putovanje. 'Primijetila sam da je kupio novi mobitel, a stari ostavio kod kuće. Odlučila sam provjeriti mu poruke i otkrila ljubavne poruke između njega i njegove ljubavnice'.

Kaže kako joj je poslala poruku i doznala da je ona s njim na odmoru. Doznala je i kada se vraćaju i odlučila ih dočekati na aerodromu. Kad ju je njezin suprug vidio, skroz je problijedio i pao u šok. 'Laže mi već godinu dana. Seksa se s njom, a meni dolazi kući umoran. Naravno da se više ne seksamo i da me više ne dodiruje'. Sada je tužna i slomljena, a ne zna kako prijeći preko toga pa pita Deidre za pomoć.