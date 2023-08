Rakovi neće težiti ozbiljnoj vezi, a Strijelaci bi mogli pronaći srodnu dušu

OVAN

LJUBAV: Strastvenost koju ćete pokazivati prema drugoj strani ponekad će je uplašiti. Čini se da sad točno znate što želite i očekujete isto od voljene osobe. Ipak, trebat će malo više takta i strpljenja da se iskristaliziraju stavovi. Budite umjereniji.

KARIJERA: Bit će dana kad ćete se zateći u iskušenju samodopadnosti. Vaša samoprocjena treba biti realna i zrela. U svakom vašem potezu zrcali se ono što nosite u sebi. Stoga je bolje prepustiti drugima da govore o vašem radu. Tako će sve biti uvjerljivije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mali pad imuniteta.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Pojavit će se novo svijetlo na vašem ljubavnom nebu. Ovo ste dugo čekali i nećete moći povjerovati da vam se otvaraju nove ljubavne prilike. Dotjerajte se i izađite van, među ljude. Ipak, nemojte pretjerati s vlastitom prezentacijom.

KARIJERA: Na poslu ćete imati mnogo zanimljivih sadržaja. Oni čiji je karakter rada kreativan sigurno će biti u plusu. Povezivanje s mladim suradnicima također će biti naglašeno. Vi sami pripremat ćete i nove, bolje uvjete rada.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete da možete više i bolje. Potrudite se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Strpljenjem i tolerancijom mogli biste poboljšati odnos s voljenom osobom. Nikakva rasprava, a pogotovo motivirana ljubomorom neće donijeti rezultate. Vrijeme je igranja igre zatvorenih karata, pa budite suzdržani. Bit će dobro.

KARIJERA: Zaposleni u svim djelatnostima povezanim s akcijom moći će u bavljenju svojim poslom doći do izražaja više nego inače. Mnogi će biti prepoznati kao talentirani ili barem kao kvalitetni djelatnici. Ostali će drugima biti zanimljivi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste i ne bojte se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RAK

LJUBAV: Imperativ u vašem privatnom životu bit će zabavljanje. Nećete težiti ozbiljnoj vezi, bar ne pod svaku cijenu, no ako se ona dogodi, prihvatit ćete je. Oni koji već jesu u vezama povezat će se s mladim društvom, te će zajedno tulumariti. Bit će dobro.

KARIJERA: Moguće je da ćete se zateći u situaciji kad će se najozbiljnije mjeriti vaša postignuća. Kriteriji bi mogli biti strogi, no ne bojte se – imate sve kvalitete da dobijete zasluženo dobru ocjenu. To će pokrenuti neke transformacije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje se naprežite, više se odmarajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

LAV

LJUBAV: Uviđate da ne vrijedi mrziti niti se svađati jer to ne vodi nikamo. Bolje je povući se i razmisliti u tišini, pa i onom što nam se sada ne sviđa. Potom sve to otpustite i fokusirajte se na ono što je dobro u vašem privatnom životu. Naći ćete nešto.

KARIJERA: Tehnika da se jednim udarcem ubiju dvije muhe ovaj put neće sasvim upaliti, no vaša sposobnost da radite dvije stvari u isto vrijeme hoće. Zato se odlučite za ovo drugo. Poslovi u tišini su naglašeniji, ali vi se kroz to i borite za svoje ideje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se. Treba vam.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

DJEVICA

LJUBAV: Premda emotivno nećete osjećati ono ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan i vedar stav donosit će vam neke ljubavne bodove. Partner će razumjeti vašu povećanu potrebu za društvenošću. Neki će tako partijati s poznanicima bez plana.

KARIJERA: Nakon što ste riješili jedan problem, odsada ćete raditi s manje napetosti i s više ugodnosti. Ipak, i dalje će se od vas tražiti povećan angažman. Tako će biti još ovaj tjedan. Zato zasučite rukave i ne postavljate suvišna pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VAGA

LJUBAV: Elokvencija i otvorenost bit će vaši aduti za zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak, predajte se onom kog volite, a najviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav je možda daleko, ali vi ste tu.

KARIJERA: Ključ uspjeha u poslu ovih dana nalazi se u suradnji i prihvaćanju ponekog kompromisa. Ne tjerajte po svom jer glavnu riječ zasad vode drugi. Budite otvoreni i kooperativni, pa će sve krenuti u dobrom pravcu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Eliminirajte frustracije kroz sport.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Oni koji vole, voljet će intenzivno, a druga strana će im uzvraćati malo manje intenzivno. Ipak, neka prihvate ono što imaju, jer nismo svi u paru uvijek u istoj fazi. Samci će osvajati brzo i lako. Dani su dobri za ljubav i društveni život.

KARIJERA: Pogledajte bolje oko sebe i naći ćete mnogo onih koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti učinkovitiji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto slijedite. Vi to možete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Analizirajte svoje stavove.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

STRIJELAC

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe koje srećete na zabavama ili na sportskim priredbama. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, a obje strane zadovoljne.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, postajat će sve jasnije da vi imate potrebna znanja i stručnost koja se sada traži. Mnogi će pokazati na vas i reći kako ste baš vi osoba koju treba angažirati. Ali taj angažman neće doći glatko jer će trebati surađivati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Prvi dio tjedna donijet će lijepe ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari jenjavaju. Vaše ljubavno raspoloženje bit će manje, prilike za poznanstva počet će se prorjeđivati, a oni u vezama malo će se distancirati jedno od drugog.

KARIJERA: Pred vama je dobra prilika za razvoj karijere ili za usavršavanje u struci. Bez obzira na vanjske okolnosti, prihvatite ono što vam se nudi i krenite u osvajanje novih iskustava. Proširit ćete horizonte, a nešto ćete i zaraditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne trebate smanjivati svoje kriterije.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Sad vam je potpuno jasno da volite i da vas vole. Jedino što se pitate dokle će to tako trajati. Ovo pitanje sada je suvišno, a vaše brige samo opterećuju sklad koji možete živjeti. O vama ovisi da li ćete se okrenuti ka svijetlu ili ka tami.

KARIJERA: Činit će vam se da je sve u rukama drugih. Što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo utjecati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati. Surađujte uz diplomaciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Bez obzira na unutrašnju sigurnost i samopouzdanje, činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti samokontrole ovisit će u uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se i dajte sve od sebe, ali pri tom budite realni.

KARIJERA: Sve što je shematski sada vas sputava. Bit ćete u u poziciji da se trebate prilagođavati novim programima i to najčešće onim koje su smislili drugi. Nemojte divljati, nego prođite kroz to. Druge vam nema. Ako ništa, sazret ćete još više.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite svoje talente.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

TOP 3: Ovan, Blizanac, Strijelac