Prvo na Fuliranje na porciju skradinskog rižota, a poslije na doček Vatrenih! Imamo i recept za one najupornije

O ovome jelu mnogo se toga već zna, a zna se i to da se jedan i jedini Anthony Bourdain, svojedobno poželio u njemu, od oduševljenja i okupati. Neki za rižot kažu da je istovremeno kompliciran i jednostavan, ukusan i slastan, zavodljiv i paprenkast, no on je zapravo i specijalitet i gastronomski doživljaj. Ako ste pomislili da se radi o običnom telećem rižotu, jako ste se prevarili. Skradinski rižot (nikad rižoto) potrebno je jako dugo kuhati – čak i do 13 sati i doista se valja potruditi oko pripreme. Zato ga se ne priprema baš često, uglavnom su to svečane prigode, jer on se spravlja za barem stotinjak ljudi.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Dalibor Anić jedan je od čuvara skradinskog rižota, sa svojom generacijom priprema ga već 40 godina, a s ekipom Picnica od 2017. godine. Njegova majka je radila u poznatom restoranu Zlatna školjka, koji u Skradinu postoji već 50 godina i ona ga je učila kako ga pripremati. Evo i recepta!

Foto: Josip Regović/Pixsell

Skradinski rižot

Sastojci (za 10-ak osoba):

1,5 kg crvenog luka

1,5 kg teleće ruže izrezane na kockice 3x3 cm

1,5 kg riže

pršut

pire od rajčica

maslinovo ulje

muškatni oraščić

nekoliko kockica maslaca

Za temeljac:

teleća koljenica

teleći vrat

domaća kokoš ili pivac

dosta korjenastog povrća: mrkva, peršin, celer, peršinov list suho meso luk malo rajčice

Pripremite temeljac:

U veliki lonac stavite sve sastojke za temeljac i kuhajte s puno vode na laganoj vatri u napola otklopljenom loncu što duže vremena. Po završetku kuhanja, počastite se s možda najboljom lešadom koju ste dosada probali.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Pripremite rižot:

Nakon što očistimo i nasjeckamo kapulu, stavimo ju ''žutiti''(dalmatinski izraz za prženje/pirjanje luka) na laganu vatru, polako i strpljivo, uz stalno miješanje dok se ne pretvori u homogenu masu, odnosno pastu. Očistimo meso od svih masnoća i žilica, te ga nasjeckamo na male kockice, dodamo u luk te ponavljamo postupak dok se meso ne raspadne na svoje prepoznatljive niti. Po potrebi, meso podlijevamo temeljcem. Očekujte da će ovaj proces trajati preko nekoliko sati, a rezultat će biti gusta smjesa s nitima teleće ruže, kapule i svih aroma temeljca. Na tostiranu rižu, prelijte smjesu s mesom te podlijevajte temeljcem dok riža nije kuhana po vašem ukusu. Naposljetku, dodajte svježe naribani muškat, zaleđeni maslac i miješajte što žustrije da oslobodite što više škroba iz riže koji će u kombinaciji s maslacem, biti zaslužan za vaš najkremastiji rižot. Poslužite rižot svojim najmilijima uz moćno crno vino i prepustite se užitku.

Tajne skradinskog rižota:

koristite cijeli muškatni oraščić, a ne mljeveni, te ga ribajte pred sam kraj, da prolazi što kraću termičku obradu

omjer očišćene kapule i očišćenog mesa je 1:1

od mesa se koristi isključivo teleća ruža od buta

za mantekiranje rižota koristite zaleđeni maslac koji ste prethodno narezali na kocke, zaustavit će prekuhavanje riže svojom niskom temperaturom

Foto: Josip Regović/Pixsell